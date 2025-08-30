Российские военные замаскировали танк ветками, но украинские операторы дронов его обнаружили и уничтожили. ВИДЕО
Российские военные прибегают к новой тактике маскировки техники: теперь они обкладывают свои танки ветками, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечают дронари 35-й Одесской бригады морской пехоты, для их "птичек" это не является препятствием. "Будут лучше гореть", - добавляют защитники и подкрепляют соответствующим видео.
