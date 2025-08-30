РУС
Российские военные замаскировали танк ветками, но украинские операторы дронов его обнаружили и уничтожили. ВИДЕО

Российские военные прибегают к новой тактике маскировки техники: теперь они обкладывают свои танки ветками, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают дронари 35-й Одесской бригады морской пехоты, для их "птичек" это не является препятствием. "Будут лучше гореть", - добавляют защитники и подкрепляют соответствующим видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны взорвали подвал с оккупантами, поразили машины, блиндажи, укрытия и ретрансляторы россиян. ВИДЕО

