Российские военные замаскировали танк ветками, но украинские операторы дронов его обнаружили и уничтожили. ВИДЕО

Российские военные прибегают к новой тактике маскировки техники: теперь они обкладывают свои танки ветками, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают дронари 35-й Одесской бригады морской пехоты, для их "птичек" это не является препятствием. "Будут лучше гореть", - добавляют защитники и подкрепляют соответствующим видео.

