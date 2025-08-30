УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9604 відвідувача онлайн
Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
4 878 10

Російські військові розстріляли літнього чоловіка біля власного будинку - українські захисники встановили дані вбивці. ВIДЕО

28 серпня російські військові розстріляли літнього чоловіка біля власного будинку в одному з населених пунктів Покровського району Донецької області. Злочин зафіксувала аеророзвідка 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  загиблий був у цивільному одязі та без зброї. Українські військові також встановили особу окупанта, який скоїв злочин - військовослужбовець 95-го стрілецького полку ЗС РФ. Підрозділ належить до 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські десантники зафіксували момент, як російські командири розстріляли свого ж мобілізованого. ВIДЕО

армія рф (18564) розстріл (279) вбивство (3163) Азов (809)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Тотальне зло прийшло на нашу землю,і покидьки такі як Трамп і інші світові лідери мерзотники хочуть мирити нас з ними
показати весь коментар
30.08.2025 14:44 Відповісти
+9
Може цей розстріляний цивільний і не був ждуном.
Просто зеля поставив москаля сирського головнокомандувачем, щоб той почав пошвидше і побільше здавати территорії України пуйлу.
Куда діватися було цьому цивільному?
Виїздити, куди?
Ні дому, ні грошей, ніде його не чекали.
показати весь коментар
30.08.2025 14:52 Відповісти
+8
Окупанти відчувають свою повну безкарність.
показати весь коментар
30.08.2025 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Окупанти відчувають свою повну безкарність.
показати весь коментар
30.08.2025 14:37 Відповісти
А яка може бути у підАра кацапсячого боязнь, коли сам ***** його відправив таке творити?
показати весь коментар
30.08.2025 14:45 Відповісти
Тотальне зло прийшло на нашу землю,і покидьки такі як Трамп і інші світові лідери мерзотники хочуть мирити нас з ними
показати весь коментар
30.08.2025 14:44 Відповісти
..вс1м ждунам....
показати весь коментар
30.08.2025 14:45 Відповісти
Може цей розстріляний цивільний і не був ждуном.
Просто зеля поставив москаля сирського головнокомандувачем, щоб той почав пошвидше і побільше здавати территорії України пуйлу.
Куда діватися було цьому цивільному?
Виїздити, куди?
Ні дому, ні грошей, ніде його не чекали.
показати весь коментар
30.08.2025 14:52 Відповісти
Кац пропонує здацца?
Якщо ні то чому бздить тцк?
показати весь коментар
30.08.2025 15:11 Відповісти
Сирський з зелей пропонують здатися вже давно.
Але український народ проти.
Тому зеля та сирський гадить народу, знаючи побільше територій України пуйлу.
За Залужного цього не було.
Тому і зняв його зеля.
показати весь коментар
30.08.2025 15:16 Відповісти
Шкода що на дроні підвіски на було- може і врятували би діда
показати весь коментар
30.08.2025 14:52 Відповісти
Кацапи - нащадки адрофагів. Їм вбити людину, що плюнути.
показати весь коментар
30.08.2025 15:20 Відповісти
До полону не брати!
показати весь коментар
30.08.2025 17:03 Відповісти
 
 