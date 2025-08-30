Російські військові розстріляли літнього чоловіка біля власного будинку - українські захисники встановили дані вбивці. ВIДЕО
28 серпня російські військові розстріляли літнього чоловіка біля власного будинку в одному з населених пунктів Покровського району Донецької області. Злочин зафіксувала аеророзвідка 1-го корпусу НГУ "Азов".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загиблий був у цивільному одязі та без зброї. Українські військові також встановили особу окупанта, який скоїв злочин - військовослужбовець 95-го стрілецького полку ЗС РФ. Підрозділ належить до 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії Росії.
Максім ХОЙ #398010
30.08.2025 14:44
svojak70
30.08.2025 14:52
svojak70
30.08.2025 14:37
Просто зеля поставив москаля сирського головнокомандувачем, щоб той почав пошвидше і побільше здавати территорії України пуйлу.
Куда діватися було цьому цивільному?
Виїздити, куди?
Ні дому, ні грошей, ніде його не чекали.
Якщо ні то чому бздить тцк?
Але український народ проти.
Тому зеля та сирський гадить народу, знаючи побільше територій України пуйлу.
За Залужного цього не було.
Тому і зняв його зеля.