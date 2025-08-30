Російські військові розстріляли літнього чоловіка біля власного будинку - українські захисники встановили дані вбивці. ВIДЕО

28 серпня російські військові розстріляли літнього чоловіка біля власного будинку в одному з населених пунктів Покровського району Донецької області. Злочин зафіксувала аеророзвідка 1-го корпусу НГУ "Азов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загиблий був у цивільному одязі та без зброї. Українські військові також встановили особу окупанта, який скоїв злочин - військовослужбовець 95-го стрілецького полку ЗС РФ. Підрозділ належить до 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські десантники зафіксували момент, як російські командири розстріляли свого ж мобілізованого. ВIДЕО