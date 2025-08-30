Российские военные застрелили пожилого мужчину во дворе его собственного дома - украинские защитники установили данные убийцы. ВИДЕО
28 августа российские военные расстреляли пожилого мужчину в его собственном дворе в одном из населенных пунктов Покровского района Донецкой области. Преступление зафиксировала аэроразведка 1-го корпуса НГУ "Азов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, погибший был в гражданской одежде и без оружия. Украинские военные также установили личность оккупанта, который совершил преступление - военнослужащий 95-го стрелкового полка ВС РФ. Подразделение относится к 5-й мотострелковой бригаде 51-й армии России.
Просто зеля поставив москаля сирського головнокомандувачем, щоб той почав пошвидше і побільше здавати территорії України пуйлу.
Куда діватися було цьому цивільному?
Виїздити, куди?
Ні дому, ні грошей, ніде його не чекали.
Якщо ні то чому бздить тцк?
Але український народ проти.
Тому зеля та сирський гадить народу, знаючи побільше територій України пуйлу.
За Залужного цього не було.
Тому і зняв його зеля.