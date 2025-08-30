Российские военные застрелили пожилого мужчину во дворе его собственного дома - украинские защитники установили данные убийцы. ВИДЕО

28 августа российские военные расстреляли пожилого мужчину в его собственном дворе в одном из населенных пунктов Покровского района Донецкой области. Преступление зафиксировала аэроразведка 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, погибший был в гражданской одежде и без оружия. Украинские военные также установили личность оккупанта, который совершил преступление - военнослужащий 95-го стрелкового полка ВС РФ. Подразделение относится к 5-й мотострелковой бригаде 51-й армии России.

