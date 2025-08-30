РУС
Российские военные застрелили пожилого мужчину во дворе его собственного дома - украинские защитники установили данные убийцы. ВИДЕО

28 августа российские военные расстреляли пожилого мужчину в его собственном дворе в одном из населенных пунктов Покровского района Донецкой области. Преступление зафиксировала аэроразведка 1-го корпуса НГУ "Азов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, погибший был в гражданской одежде и без оружия. Украинские военные также установили личность оккупанта, который совершил преступление - военнослужащий 95-го стрелкового полка ВС РФ. Подразделение относится к 5-й мотострелковой бригаде 51-й армии России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники зафиксировали момент, как российские командиры расстреляли своего же мобилизованного. ВИДЕО

армия РФ (20412) расстрел (516) убийство (6553) Азов (825)
Окупанти відчувають свою повну безкарність.
30.08.2025 14:37 Ответить
А яка може бути у підАра кацапсячого боязнь, коли сам ***** його відправив таке творити?
30.08.2025 14:45 Ответить
Тотальне зло прийшло на нашу землю,і покидьки такі як Трамп і інші світові лідери мерзотники хочуть мирити нас з ними
30.08.2025 14:44 Ответить
..вс1м ждунам....
30.08.2025 14:45 Ответить
Може цей розстріляний цивільний і не був ждуном.
Просто зеля поставив москаля сирського головнокомандувачем, щоб той почав пошвидше і побільше здавати территорії України пуйлу.
Куда діватися було цьому цивільному?
Виїздити, куди?
Ні дому, ні грошей, ніде його не чекали.
30.08.2025 14:52 Ответить
Кац пропонує здацца?
Якщо ні то чому бздить тцк?
30.08.2025 15:11 Ответить
Сирський з зелей пропонують здатися вже давно.
Але український народ проти.
Тому зеля та сирський гадить народу, знаючи побільше територій України пуйлу.
За Залужного цього не було.
Тому і зняв його зеля.
30.08.2025 15:16 Ответить
Шкода що на дроні підвіски на було- може і врятували би діда
30.08.2025 14:52 Ответить
Кацапи - нащадки адрофагів. Їм вбити людину, що плюнути.
30.08.2025 15:20 Ответить
До полону не брати!
30.08.2025 17:03 Ответить
 
 