Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам’ять Андрія Парубія. ВIДЕО

У Києві, на Майдані Незалежності, надвечір 1 вересня відбувся чин прощання з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм - одним із лідерів Помаранчевої революції та Революції гідності.

На площі зібралися парламентарі, ветерани Майдану, волонтери та сотні киян із квітами й прапорами. Пам’ять про політика вшанували хвилиною мовчання.

Поховання Андрія Парубія відбудеться 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.

