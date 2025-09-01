УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4690 відвідувачів онлайн
Новини Відео Вбивство Андрія Парубія
1 175 14

Хвилина мовчання на Майдані: у Києві вшанували пам’ять Андрія Парубія. ВIДЕО

У Києві, на Майдані Незалежності, надвечір 1 вересня відбувся чин прощання з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм - одним із лідерів Помаранчевої революції та Революції гідності.

На площі зібралися парламентарі, ветерани Майдану, волонтери та сотні киян із квітами й прапорами. Пам’ять про політика вшанували хвилиною мовчання.

Поховання Андрія Парубія відбудеться 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.

Також дивіться: Нас міняти на території не потрібно, - ексмер Херсону Миколаєнко. ВIДЕО

Київ (20102) майдан (765) Парубій Андрій (1314) похорон (1297) смерть (6819) вбивство (3175)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Людині Патріоту Парубію !!! Слава йому в історії України !!! 🙏 Він захищав тих, хто зрадив своїм вибором в 19р Україну 😢...
показати весь коментар
01.09.2025 23:49 Відповісти
+6
показати весь коментар
02.09.2025 00:02 Відповісти
+5
Оце і всі, що прийшли на вшанування пам'яті Андрія Парубія? Десь 100-200 людей??? Це не вшанування, це ганьбище. І де ж на вшануванні наша політична еліта??? Де всі ці грьобані лідери думок, толкателі правильних речей??? Епоха негідників та підлого ницого квартального бидла перетворює на равнодушну масу, на какіхразніц, навіть тих, які ще відносно нещодавно, 5-6 років тому, почали відчувати себе народом... Але брудне лушпиння зрештою відвалиться і залишиться лише справжнє зерно...
показати весь коментар
02.09.2025 00:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людині Патріоту Парубію !!! Слава йому в історії України !!! 🙏 Він захищав тих, хто зрадив своїм вибором в 19р Україну 😢...
показати весь коментар
01.09.2025 23:49 Відповісти
Big Iron

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.09.2025
показати весь коментар
01.09.2025 23:55 Відповісти
На площі зібралися парламентарі, ветерани Майдану, волонтери та сотні киян із квітами й прапорами. Пам'ять про політика вшанували хвилиною мовчання Джерело: https://censor.net/ua/v3571716
І не одного ветерана війни.
показати весь коментар
01.09.2025 23:52 Відповісти
Впевнені? Документи перевіряли?
показати весь коментар
02.09.2025 00:03 Відповісти
Оце і всі, що прийшли на вшанування пам'яті Андрія Парубія? Десь 100-200 людей??? Це не вшанування, це ганьбище. І де ж на вшануванні наша політична еліта??? Де всі ці грьобані лідери думок, толкателі правильних речей??? Епоха негідників та підлого ницого квартального бидла перетворює на равнодушну масу, на какіхразніц, навіть тих, які ще відносно нещодавно, 5-6 років тому, почали відчувати себе народом... Але брудне лушпиння зрештою відвалиться і залишиться лише справжнє зерно...
показати весь коментар
02.09.2025 00:02 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 00:02 Відповісти
При всій повазі до Парубія (без іронії), кількість людей не відповідає піднятому галасу.
показати весь коментар
02.09.2025 00:22 Відповісти
Це ж не похорон-прощання. Ще й понеділок.
показати весь коментар
02.09.2025 00:42 Відповісти
Світла та вічна Пам'ять Людині, Українцю, Державнику! Честь!
Вклоняюсь з Донеччини.
❤️🖤💙💛
💔
показати весь коментар
02.09.2025 00:29 Відповісти
вечная память, а тем *********, которые не дали охрану и им вечная гандьба,с паруб. не доллго , но встретитесь.
показати весь коментар
02.09.2025 00:29 Відповісти
"Для мене Андрій асоціюється з Майданом.
Андрій - комендант Майдану, командир Майдану, командир сотень Самооборони Майдану", - згадує загиблого Петро Порошенко, експрезидент України і лідер партії "Європейська солідарність", номером другим у списках якої Парубій став народним депутатом України у 2019 році.

"І коли ми ухвалювали законодавство про розбудову української армії, перші сотні Самооборони відправлялися на фронт - і це був Андрій. І коли Верховна Рада ухвалювала закони про обороноздатність, це був Андрій", - продовжив Порошенко.

Він назвав Парубія провідником нації та порівняв його зі Степаном Банедрою: "Подивіться, як багато перекликається між біографією Андрія Парубія і біографією Степана Бандери. І те, що російська куля терориста знайшла і Степана Бандеру, і Андрія Парубія - теж невипадково", - наголосив Порошенко.
показати весь коментар
02.09.2025 00:48 Відповісти
На прощанні з Андрієм Парубієм у Києві
показати весь коментар
02.09.2025 00:50 Відповісти
Прийшли Українці, щоб вклонитися та віддати останню шану Українському Державнику!!
Але геть не видно на цьому заході, великої кількості осіб, які своїми дупами, тиснули в кабінетах Урядового кварталу, і зокрема, з 2014 року!!
Від слова ЗОВСІМ!! А їх було, чимало у вишиванках та з пожиттєвим утриманням, за рахунок Народу України!! Головне запис у трудовій і знову обиратися на грошові місця??
показати весь коментар
02.09.2025 00:59 Відповісти
 
 