Знищення окупантів під "плащами-невидимками": пілоти "Фенікса" показали кадри з Покровського напрямку. ВIДЕО

Плащі-невидимки не врятували російських окупантів на Покровському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили ворожих військових за допомогою дронів із тепловізійним обладнанням.

Російські найманці використовували антидронові плащі, проте їхня якість і неправильне застосування не забезпечили ефективного маскування.

Окупанти намагалися сховатися, однак це не завадило українським захисникам їх виявити. Відео знищення особового складу противника оприлюднено в соцмережах підрозділу "Фенікс".

