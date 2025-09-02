УКР
Знищення окупантів під "плащами-невидимками": пілоти "Фенікса" показали кадри з Покровського напрямку. ВIДЕО

Плащі-невидимки не врятували російських окупантів на Покровському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили ворожих військових за допомогою дронів із тепловізійним обладнанням.

Російські найманці використовували антидронові плащі, проте їхня якість і неправильне застосування не забезпечили ефективного маскування.
Окупанти намагалися сховатися, однак це не завадило українським захисникам їх виявити. Відео знищення особового складу противника оприлюднено в соцмережах підрозділу "Фенікс".

На хитродупих знайшовся болт з лівою різьбою
02.09.2025 16:41 Відповісти
Wlad West Вот забывают свинособаки инструкцию - Замри перед дроном.
02.09.2025 16:49 Відповісти
Або видряпайся на дерево і затули балухи...
02.09.2025 16:59 Відповісти
умри перед дроном
02.09.2025 17:10 Відповісти
Син підозрюваного у вбивстві ексспікера парламенту Андрія Парубія воював у складі 93-ї ОМБр у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.
02.09.2025 17:02 Відповісти
02.09.2025 17:04 Відповісти
Тепер вони на 100% НЕВИДИМКИ!
02.09.2025 17:35 Відповісти
что ж этим ******* не придложат шапку неведимку это былоб надёжние
02.09.2025 18:03 Відповісти
Надо обязательно рассказать об этом русне, чтобы плащи заменили.
02.09.2025 18:18 Відповісти
 
 