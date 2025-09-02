Знищення окупантів під "плащами-невидимками": пілоти "Фенікса" показали кадри з Покровського напрямку. ВIДЕО
Плащі-невидимки не врятували російських окупантів на Покровському напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили ворожих військових за допомогою дронів із тепловізійним обладнанням.
Російські найманці використовували антидронові плащі, проте їхня якість і неправильне застосування не забезпечили ефективного маскування.
Окупанти намагалися сховатися, однак це не завадило українським захисникам їх виявити. Відео знищення особового складу противника оприлюднено в соцмережах підрозділу "Фенікс".
Надо обязательно рассказать об этом русне, чтобы плащи заменили.