Уничтожение оккупантов под "плащами-невидимками": пилоты "Феникса" показали кадры с Покровского направления. ВИДЕО

Плащи-невидимки не спасли российских оккупантов на Покровском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты пограничного подразделения "Феникс" 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили вражеских военных с помощью дронов с тепловизионным оборудованием.

Российские наемники использовали антидронные плащи, однако их качество и неправильное применение не обеспечили эффективной маскировки.

Оккупанты пытались спрятаться, однако это не помешало украинским защитникам их обнаружить. Видео уничтожения личного состава противника обнародовано в соцсетях подразделения "Феникс".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек. ВИДЕО