РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10383 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
2 792 10

Уничтожение оккупантов под "плащами-невидимками": пилоты "Феникса" показали кадры с Покровского направления. ВИДЕО

Плащи-невидимки не спасли российских оккупантов на Покровском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты пограничного подразделения "Феникс" 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили вражеских военных с помощью дронов с тепловизионным оборудованием.

Российские наемники использовали антидронные плащи, однако их качество и неправильное применение не обеспечили эффективной маскировки.
Оккупанты пытались спрятаться, однако это не помешало украинским защитникам их обнаружить. Видео уничтожения личного состава противника обнародовано в соцсетях подразделения "Феникс".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники с начала 2024 года поразили 2500 вражеских гаубиц и пушек. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7813) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (201) тепловизор (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
На хитродупих знайшовся болт з лівою різьбою
показать весь комментарий
02.09.2025 16:41 Ответить
+1
Wlad West Вот забывают свинособаки инструкцию - Замри перед дроном.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:49 Ответить
+1
Тепер вони на 100% НЕВИДИМКИ!
показать весь комментарий
02.09.2025 17:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На хитродупих знайшовся болт з лівою різьбою
показать весь комментарий
02.09.2025 16:41 Ответить
Wlad West Вот забывают свинособаки инструкцию - Замри перед дроном.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:49 Ответить
Або видряпайся на дерево і затули балухи...
показать весь комментарий
02.09.2025 16:59 Ответить
умри перед дроном
показать весь комментарий
02.09.2025 17:10 Ответить
Син підозрюваного у вбивстві ексспікера парламенту Андрія Парубія воював у складі 93-ї ОМБр у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023-го у Бахмуті.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:02 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 17:04 Ответить
Тепер вони на 100% НЕВИДИМКИ!
показать весь комментарий
02.09.2025 17:35 Ответить
что ж этим ******* не придложат шапку неведимку это былоб надёжние
показать весь комментарий
02.09.2025 18:03 Ответить
Російські найманці використовували антидронові плащі, проте їхня якість і неправильне застосування не забезпечили ефективного маскування.

Надо обязательно рассказать об этом русне, чтобы плащи заменили.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:18 Ответить
 
 