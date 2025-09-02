Уничтожение оккупантов под "плащами-невидимками": пилоты "Феникса" показали кадры с Покровского направления. ВИДЕО
Плащи-невидимки не спасли российских оккупантов на Покровском направлении. Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты пограничного подразделения "Феникс" 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили вражеских военных с помощью дронов с тепловизионным оборудованием.
Российские наемники использовали антидронные плащи, однако их качество и неправильное применение не обеспечили эффективной маскировки.
Оккупанты пытались спрятаться, однако это не помешало украинским защитникам их обнаружить. Видео уничтожения личного состава противника обнародовано в соцсетях подразделения "Феникс".
