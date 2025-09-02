УКР
Сили оборони виявили та знищили ворожу вантажівку та гаубицю. ВIДЕО

Попри активне маскування російськими окупантами своєї техніки, українські оператори FPV-дронів продовжують ефективно виявляти та знищувати ворожі цілі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Крила Омеги" зафіксували російську гаубицю та вантажний автомобіль, приховані в чагарниках.

Завдяки точним ударам дронів обидві одиниці техніки були успішно ліквідовані. Операція проведена на одному з напрямків фронту. Відео знищення оприлюднено в мережі та вже набирає поширення серед українських користувачів.

Також дивіться: Сили оборони виявили замасковані багі, мотоцикл та "Жигулі" та атакували їх. ВIДЕО

