Сили оборони виявили та знищили ворожу вантажівку та гаубицю. ВIДЕО
Попри активне маскування російськими окупантами своєї техніки, українські оператори FPV-дронів продовжують ефективно виявляти та знищувати ворожі цілі. Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Крила Омеги" зафіксували російську гаубицю та вантажний автомобіль, приховані в чагарниках.
Завдяки точним ударам дронів обидві одиниці техніки були успішно ліквідовані. Операція проведена на одному з напрямків фронту. Відео знищення оприлюднено в мережі та вже набирає поширення серед українських користувачів.
