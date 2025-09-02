РУС
Силы обороны обнаружили и уничтожили вражеский грузовик и гаубицу. ВИДЕО

Несмотря на активную маскировку российскими оккупантами своей техники, украинские операторы FPV-дронов продолжают эффективно выявлять и уничтожать вражеские цели. Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Крылья Омеги" зафиксировали российскую гаубицу и грузовой автомобиль, скрытые в кустарниках.

Благодаря точным ударам дронов обе единицы техники были успешно ликвидированы. Операция проведена на одном из направлений фронта. Видео уничтожения обнародовано в сети и уже набирает распространение среди украинских пользователей.

Автор: 

уничтожение (7813) техника (1791) fvp-дрон (174)
