Силы обороны обнаружили и уничтожили вражеский грузовик и гаубицу. ВИДЕО
Несмотря на активную маскировку российскими оккупантами своей техники, украинские операторы FPV-дронов продолжают эффективно выявлять и уничтожать вражеские цели. Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Крылья Омеги" зафиксировали российскую гаубицу и грузовой автомобиль, скрытые в кустарниках.
Благодаря точным ударам дронов обе единицы техники были успешно ликвидированы. Операция проведена на одном из направлений фронта. Видео уничтожения обнародовано в сети и уже набирает распространение среди украинских пользователей.
