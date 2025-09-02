Особовий склад, БК, ударні дрони: бригада "Буревій" НГУ знищує противника. ВIДЕО
За минулий тиждень підрозділи бригади "Буревій" НГУ завдали точкових ударів по позиціях російських військ на Куп'янському напрямку. Як інформує Цензор.НЕТ, виявлено та уражено місця переховування особового складу ворога, окупантів, які намагалися втекти з поля бою, замасковані у лісосмугах склади БК, розвідувальні та ударні дрони. Відео знищення ворожих позицій оприлюднене в телеграм-каналі бригади.
Злагоджена взаємодія між командуванням, операторами дронів і артилеристами дозволила досягти високої результативності - усі ворожі об’єкти, що були виявлені, знищено.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Амандрапапупа
показати весь коментар02.09.2025 20:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль