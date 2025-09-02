УКР
Особовий склад, БК, ударні дрони: бригада "Буревій" НГУ знищує противника. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділи бригади "Буревій" НГУ завдали точкових ударів по позиціях російських військ на Куп'янському напрямку. Як інформує Цензор.НЕТ, виявлено та уражено місця переховування особового складу ворога, окупантів, які намагалися втекти з поля бою, замасковані у лісосмугах склади БК, розвідувальні та ударні дрони. Відео знищення ворожих позицій оприлюднене в телеграм-каналі бригади. 

Злагоджена взаємодія між командуванням, операторами дронів і артилеристами дозволила досягти високої результативності - усі ворожі об’єкти, що були виявлені, знищено. 

Також дивіться: Ударні безпілотники Третього армійського корпусу перетворюють окупантів на попіл. ВIДЕО

