Личный состав, БК, ударные дроны: бригада "Буревий" НГУ уничтожает противника. ВИДЕО

За прошедшую неделю подразделения бригады "Буревий" НГУ нанесли точечные удары по позициям российских войск на Купянском направлении. Как информирует Цензор.НЕТ, обнаружены и поражены места укрытия личного состава врага, оккупантов, которые пытались убежать с поля боя, замаскированные в лесополосах склады БК, разведывательные и ударные дроны. Видео уничтожения вражеских позиций обнародовано в телеграм-канале бригады.

Слаженное взаимодействие между командованием, операторами дронов и артиллеристами позволило достичь высокой результативности - все вражеские объекты, которые были обнаружены, уничтожены.

