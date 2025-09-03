УКР
Агент СБУ супроводжував дружину Медведчука Марченко під час її виїзду з України, - Слідство. Інфо. ВIДЕО

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко 18 лютого 2022 року перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі чоловіка, який був агентом СБУ.

Про це пише Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти встановили особи всіх охоронців, що супроводжували колишню українську телеведучу під час виїзду з України. Серед них виявився Валерій Туз, який, за інформацією джерел "Слідства.Інфо" у податковій, ніколи офіційно не працював у охоронній фірмі родини Медведчука "Шторм" чи інших пов’язаних компаніях. Натомість з четвертого кварталу 2022 року по другий квартал 2024-го отримував зарплату від Служби безпеки України.

Але з четвертого кварталу 2022 року по другий квартал 2024-го отримував зарплату від Служби безпеки України.

В розслідуванні йдеться, що Туз був подвійним агентом і до офіційного працевлаштування співпрацював із СБУ.

Читайте: Політичне СБУ бреше, коли переконує, що підозра генералу Вітюку - це помста НАБУ, - Шабунін

"Це колишній охоронець Віктора Медведчука. Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти. Потім він певний час пропрацював у Службі безпеки. І далі з ним припинили співпрацю. Або, можливо, у нього тепер є якісь інші завдання, не знаю. Ця людина була подвійним агентом", - пише Слідство.Інфо.

Однак підтвердити цю інформацію в Службі безпеки журналістам не вдалося, там відповіли, що "зазначена особа не є співробітником СБУ".

Інший охоронець, що супроводжував Марченко в Білорусь, Віталій Д., під час листування із журналістами зазначив: "Вибачте, по цій особі (Оксані Марченко – Ред.) ви від мене нічого не дізнаєтеся. Пройшло досить багато часу і є певні законодавчі норми на розголошення державної таємниці".

Дивіться: Генерал СБУ Дука приховує родичів з російськими паспортами, - ЦПК. ВIДЕО

У Службі безпеки України не надали відповіді, чи знали, що Оксана Марченко планує покинути територію України у супроводі "подвійного агента" Туза.

Журналісти зателефонували самому Тузу, однак він, коли почув питання, кинув слухавку та на подальші дзвінки не відповідав.

+16
"Це помста від НАБУ"
03.09.2025 20:00 Відповісти
+10
І чому я не здивований що баканівці супроводжували курву через кордон? Зарані вивезли, а тому знали що війна буде, а нас готували до шашликів.
03.09.2025 20:05 Відповісти
+7
Вдув?
03.09.2025 19:58 Відповісти
Вдув?
03.09.2025 19:58 Відповісти
В туза?
03.09.2025 20:01 Відповісти
Якщо Малюк знищив левову частину тріади хйлостану , й зміг не повторити ВАГНЕРГЕЙТУ, то... може це він підпільно підставляє ЄРМАКОМАРОДЕРАТ? в голос говорячи- так так зЄІЛЬОЕ я з вами!
03.09.2025 20:24 Відповісти
"Знищив" чи "очолював"?
03.09.2025 20:29 Відповісти
організував й керував знищенням
03.09.2025 20:37 Відповісти
Найвеличніший лідер теж багато чого "організовує" і "керує".
Головне вірити.
03.09.2025 20:42 Відповісти
Вин не може бути СЛУГОЮ зЄльонай мразі- значить веде подвійну гру й точно не з Кремлем
03.09.2025 20:33 Відповісти
Навряд. Він би стільки не випив.
03.09.2025 20:25 Відповісти
"Це помста від НАБУ"
03.09.2025 20:00 Відповісти
є ще ті що сумніваються що нам показують виставу??бо є ,,еліта,, а є холопи....
03.09.2025 20:00 Відповісти
Еліта? Це еліта-95, тобто пацани із падваротні, шо у Крівом Рогу̀, котрі між собою спілкуються на вуличній фєні. Але для 73% українчиків - це Еліта.
Українчики, це все тільки початок...
03.09.2025 20:17 Відповісти
Х- Фактор однако..
03.09.2025 20:01 Відповісти
СБУ має талант...
03.09.2025 20:02 Відповісти
тю. чи й не дивина. всі знають де найбільше зрадників.
03.09.2025 20:04 Відповісти
І чому я не здивований що баканівці супроводжували курву через кордон? Зарані вивезли, а тому знали що війна буде, а нас готували до шашликів.
03.09.2025 20:05 Відповісти
Паломніца так змінила зовнішність, що могла б обійтись без супроводу. Все одно її іпальник ніхто б не впізнав. Готувалась , курва, тікати з іншою пикою, тому що це не омолоджувальні процедури, це конкретна зміна зовнішності.
03.09.2025 20:16 Відповісти
Україна - мафіозна держава вже 500 років, тільки трохи називалася по різному, чиновники у владі постійно продавали свій народ, історії по це невідомо,но раніше не було законів та прокурорів,но как-то землі України переходили від одної держави другий,та золота Полуботка сотні кг немає до сих пір!
03.09.2025 20:19 Відповісти
для кдбєшної шльондри охорона СБУ передбачена бо "дружня"?, а для Парубія охорони у ******* не передбачалося бо український патріот !?!?!?
03.09.2025 20:19 Відповісти
Вона не просто кагебешна шльондра, вона коханка *****, яка народила йому лічінку, а медведчук був призначений смотрящим за нею та лічінкою. ***** ніякий не кум, а батько її доньки. Саме їм ***** готувало Україну віддати у володарювання. Але не сталося, як ***** бажалося.
03.09.2025 20:27 Відповісти
СБУ таке сбу...

Цуко, третю підряд добу вилазить суцільне лайно з цих героїв безпеки.
03.09.2025 20:19 Відповісти
Захист ворогів України та зрадників забезпечував призначений на посаду голови СБУ "лєйтєнант Баканов"... Треба бути геть тупим щоб не бачити очевидного - зрадник призгачає храдників, корупціонер корупціонерів, українофоб українофобів, унтерменш унтерменшів...
03.09.2025 20:22 Відповісти
антимайдан при владі. Державників вбивають, росіян охороняють..
показати весь коментар
03.09.2025 20:24 Відповісти
Хай шурує. На одну курву менше буде.
03.09.2025 20:26 Відповісти
Здорові кабани, холені рила, в неміряних кількостях шастають по країні. Займаються своїми справами.
Яка чисельність цих бійців "невідімого фронту"? Видимий фронт стоїть, жде. А вони дулі крутять.
03.09.2025 20:26 Відповісти
Це ми дулі крутимо. Вони бабло косять.
03.09.2025 20:27 Відповісти
03.09.2025 20:38 Відповісти
То ось яка куйня малята!!!! В 22 році серед військових була розмова, про те, що Медведчука зловила Тероборона, а СБУ знало де той куй перебував..Згадайте як воно зникло з СІЗО ... 24 лютого ..А цю чуму супроводили СБУ шники.. Хто тоді в СБУ керував?? Не друггг ЗЕленського і колега по кварталу????
03.09.2025 20:40 Відповісти
Так а за громадное бабло и Страдивари барабаны делал именные. До сих пор в них бардубанят!
03.09.2025 20:42 Відповісти
Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти. Джерело: https://censor.net/ua/v3572098
- так це зрада чи перемога ?
03.09.2025 20:45 Відповісти
Скоро Медведчуку і яхту повернуть. Zегниди такі. Дуже ******* гроші, а на людей їм насрати.
03.09.2025 20:50 Відповісти
 
 