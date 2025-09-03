УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8840 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 434 17

Дрони підрозділу "Птахи Мадяра" розірвали загарбника на частини. ВIДЕО

Бійці підрозділу 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідували російського загарбника, який ховався серед чагарників. Останнє, що зробив окупант перед зустріччю з ударним безпілотником українських військових, - перехрестився. Потому дрон скинув вибухівку, внаслідок чого військовий РФ був ліквідований, повідомляє Цензор.НЕТ.Після зустрічі з "пташкою" окупант розлетівся на частини.

У "Птахах Мадяра" відзвітували, що лише з початку вересня знищили 392 загарбники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло російського штурмовика стало кормом для тварин. ВIДЕО 18+

вибухівка (487) ліквідація (4416) дрони (5412) fpv-дрон (185) 414 Птахи Мадяра (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
адна нага тут, другая - хз где...
показати весь коментар
03.09.2025 21:08 Відповісти
+3
Ось бач, перехрестився - і бог одразу дрона прислав, щоб гріхи відпустити.
показати весь коментар
03.09.2025 22:19 Відповісти
+1
што-та пашло нітак...
показати весь коментар
03.09.2025 21:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
адна нага тут, другая - хз где...
показати весь коментар
03.09.2025 21:08 Відповісти
што-та пашло нітак...
показати весь коментар
03.09.2025 21:13 Відповісти
У москалів дронів більше.
показати весь коментар
03.09.2025 21:15 Відповісти
британський прапор ставить месту прінятія рєшєній загарбника здоровий лайк!
показати весь коментар
03.09.2025 21:17 Відповісти
А то не мош було, аби тебе радной мєдвєдь у тайзі розірвав? Треба було пертися аж в Україну?
показати весь коментар
03.09.2025 21:17 Відповісти
доречі - останній винахід расейських вчоних, після "шапки та плаща нєвідімки" - "жопа нєвідімка"
показати весь коментар
03.09.2025 21:19 Відповісти
"вот што крєст животворящій дєлаєт!" )))
показати весь коментар
03.09.2025 21:22 Відповісти
Білу ладу теж видадуть запчастинами: колінвал, запаска, бампер (задній)
показати весь коментар
03.09.2025 21:22 Відповісти
пішов шукати Бандеру, Мазепу, Петлюру, Яроша, Зоряна, Шкіряка, Касіуса Клея, Мохамеда Алі та нікого не знайшов
показати весь коментар
03.09.2025 21:26 Відповісти
Мене вже трохи тіпає від тупого піару Мадяра (афериста Бровді) - він вже всюди. З кожної праски!
показати весь коментар
03.09.2025 21:28 Відповісти
може піди до лікарні? щоб не тіпало.Або зроби краще як Мадяр.
показати весь коментар
03.09.2025 21:51 Відповісти
Бійці життям ризикують, визволяючи Україну від москалів - щоб ти так "тупив".
показати весь коментар
03.09.2025 23:00 Відповісти
та гроші він пішов шукати, а знайшов квіток на концерт Кабздона...
показати весь коментар
03.09.2025 21:30 Відповісти
Если бы левое яйцо не улетело, он бы ещё долго крестился.
А так понял, что на следующую Пасху ему красить будет уже нечего.
показати весь коментар
03.09.2025 21:31 Відповісти
донатимо знайомим воїнам та волонтерам на таблетки пдорам.Слава Героям!
показати весь коментар
03.09.2025 21:50 Відповісти
Ось бач, перехрестився - і бог одразу дрона прислав, щоб гріхи відпустити.
показати весь коментар
03.09.2025 22:19 Відповісти
порціонна подача для лисиць.
показати весь коментар
03.09.2025 22:36 Відповісти
 
 