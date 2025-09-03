Дрони підрозділу "Птахи Мадяра" розірвали загарбника на частини. ВIДЕО
Бійці підрозділу 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідували російського загарбника, який ховався серед чагарників. Останнє, що зробив окупант перед зустріччю з ударним безпілотником українських військових, - перехрестився. Потому дрон скинув вибухівку, внаслідок чого військовий РФ був ліквідований, повідомляє Цензор.НЕТ.Після зустрічі з "пташкою" окупант розлетівся на частини.
У "Птахах Мадяра" відзвітували, що лише з початку вересня знищили 392 загарбники.
Топ коментарі
+3 SerjUA
показати весь коментар03.09.2025 21:08 Відповісти Посилання
+3 Luka Lukich #363772
показати весь коментар03.09.2025 22:19 Відповісти Посилання
+1 Николай Водяной #461390
показати весь коментар03.09.2025 21:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так понял, что на следующую Пасху ему красить будет уже нечего.