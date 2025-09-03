Дрони підрозділу "Птахи Мадяра" розірвали загарбника на частини. ВIДЕО

Бійці підрозділу 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідували російського загарбника, який ховався серед чагарників. Останнє, що зробив окупант перед зустріччю з ударним безпілотником українських військових, - перехрестився. Потому дрон скинув вибухівку, внаслідок чого військовий РФ був ліквідований, повідомляє Цензор.НЕТ.Після зустрічі з "пташкою" окупант розлетівся на частини.

У "Птахах Мадяра" відзвітували, що лише з початку вересня знищили 392 загарбники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло російського штурмовика стало кормом для тварин. ВIДЕО 18+