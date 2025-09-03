Дроны подразделения "Птахи Мадяра" разорвали захватчика на части. ВИДЕО
Бойцы подразделения 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" ликвидировали российского захватчика, который прятался среди кустарников. Последнее, что сделал оккупант перед встречей с ударным беспилотником украинских военных, - перекрестился. После дрон сбросил взрывчатку, в результате чего военный РФ был ликвидирован, сообщает Цензор.НЕТ.
После встречи с "птичкой" оккупант разлетелся на части.
В "Птахах Мадяра" отчитались, что только с начала сентября уничтожили 392 захватчика.
А так понял, что на следующую Пасху ему красить будет уже нечего.