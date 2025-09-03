РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8605 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
1 486 18

Дроны подразделения "Птахи Мадяра" разорвали захватчика на части. ВИДЕО

Бойцы подразделения 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" ликвидировали российского захватчика, который прятался среди кустарников. Последнее, что сделал оккупант перед встречей с ударным беспилотником украинских военных, - перекрестился. После дрон сбросил взрывчатку, в результате чего военный РФ был ликвидирован, сообщает Цензор.НЕТ.

После встречи с "птичкой" оккупант разлетелся на части.

В "Птахах Мадяра" отчитались, что только с начала сентября уничтожили 392 захватчика.

Также читайте: Председатель венгерской оппозиционной партии "Моментум" Томпош призвал венгров жертвовать средства для бригады "Птахи Мадяра"

Автор: 

взрывчатка (856) ликвидация (4024) дроны (4534) fvp-дрон (185) 414 Птахи Мадяра (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
адна нага тут, другая - хз где...
показать весь комментарий
03.09.2025 21:08 Ответить
+3
Ось бач, перехрестився - і бог одразу дрона прислав, щоб гріхи відпустити.
показать весь комментарий
03.09.2025 22:19 Ответить
+1
што-та пашло нітак...
показать весь комментарий
03.09.2025 21:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
адна нага тут, другая - хз где...
показать весь комментарий
03.09.2025 21:08 Ответить
што-та пашло нітак...
показать весь комментарий
03.09.2025 21:13 Ответить
У москалів дронів більше.
показать весь комментарий
03.09.2025 21:15 Ответить
британський прапор ставить месту прінятія рєшєній загарбника здоровий лайк!
показать весь комментарий
03.09.2025 21:17 Ответить
А то не мош було, аби тебе радной мєдвєдь у тайзі розірвав? Треба було пертися аж в Україну?
показать весь комментарий
03.09.2025 21:17 Ответить
доречі - останній винахід расейських вчоних, після "шапки та плаща нєвідімки" - "жопа нєвідімка"
показать весь комментарий
03.09.2025 21:19 Ответить
"вот што крєст животворящій дєлаєт!" )))
показать весь комментарий
03.09.2025 21:22 Ответить
Білу ладу теж видадуть запчастинами: колінвал, запаска, бампер (задній)
показать весь комментарий
03.09.2025 21:22 Ответить
пішов шукати Бандеру, Мазепу, Петлюру, Яроша, Зоряна, Шкіряка, Касіуса Клея, Мохамеда Алі та нікого не знайшов
показать весь комментарий
03.09.2025 21:26 Ответить
Мене вже трохи тіпає від тупого піару Мадяра (афериста Бровді) - він вже всюди. З кожної праски!
показать весь комментарий
03.09.2025 21:28 Ответить
може піди до лікарні? щоб не тіпало.Або зроби краще як Мадяр.
показать весь комментарий
03.09.2025 21:51 Ответить
Бійці життям ризикують, визволяючи Україну від москалів - щоб ти так "тупив".
показать весь комментарий
03.09.2025 23:00 Ответить
та гроші він пішов шукати, а знайшов квіток на концерт Кабздона...
показать весь комментарий
03.09.2025 21:30 Ответить
Если бы левое яйцо не улетело, он бы ещё долго крестился.
А так понял, что на следующую Пасху ему красить будет уже нечего.
показать весь комментарий
03.09.2025 21:31 Ответить
донатимо знайомим воїнам та волонтерам на таблетки пдорам.Слава Героям!
показать весь комментарий
03.09.2025 21:50 Ответить
Ось бач, перехрестився - і бог одразу дрона прислав, щоб гріхи відпустити.
показать весь комментарий
03.09.2025 22:19 Ответить
порціонна подача для лисиць.
показать весь комментарий
03.09.2025 22:36 Ответить
А він хіба не за цим до нас в Україну вдерся?
показать весь комментарий
03.09.2025 23:11 Ответить
 
 