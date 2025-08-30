Председатель венгерской оппозиционной партии "Моментум" Томпош призвал венгров жертвовать средства для бригады "Птахи Мадяра"

Глава венгерской оппозиционной партии "Моментум" Мартон Томпош призвал венгров жертвовать средства в пользу 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра".

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сийярто из-за атаки на одну из станций нефтепровода "Дружба" запретил въезд в Венгрию закарпатскому венгру Роберту "Мадяру" Бровди, руководителю украинских беспилотных подразделений. По моему мнению - и по мнению свободного мира - Бровди - герой, которого российский наемник Сийярто и на язык не должен был бы брать. Поэтому снова пришло время действовать и показать, что венгерский народ - не то же самое, что путинистское правительство Орбана",- написал венгерский оппозиционер.

По словам политика, он сделал первый символический перевод в размере ровно 414 евро в пользу 414-й бригады и призвал венгров также присоединиться к сбору.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Впоследствии на фоне этого Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве.

