Новости Оппозиция в Венгрии Венгрия запретила въезд Мадяру
Председатель венгерской оппозиционной партии "Моментум" Томпош призвал венгров жертвовать средства для бригады "Птахи Мадяра"

Глава венгерской оппозиционной партии "Моментум" Мартон Томпош призвал венгров жертвовать средства в пользу 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра".

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сийярто из-за атаки на одну из станций нефтепровода "Дружба" запретил въезд в Венгрию закарпатскому венгру Роберту "Мадяру" Бровди, руководителю украинских беспилотных подразделений. По моему мнению - и по мнению свободного мира - Бровди - герой, которого российский наемник Сийярто и на язык не должен был бы брать. Поэтому снова пришло время действовать и показать, что венгерский народ - не то же самое, что путинистское правительство Орбана",- написал венгерский оппозиционер.

По словам политика, он сделал первый символический перевод в размере ровно 414 евро в пользу 414-й бригады и призвал венгров также присоединиться к сбору.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Позже командир Сил беспилотных систем Мадяр прокомментировал запрет властей Венгрии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что венгерские чиновники пытаются переложить на Украину вину за продолжающуюся войну.

Впоследствии на фоне этого Министерство иностранных дел Украины 28 августа вызвало посла Венгрии в Киеве.

Читайте также: Мадяр ответил властям Венгрии на запрет въезда: Запихните в задницу ваши санкции и ограничения

Венгрия (2097) Бровди Роберт Мадяр (46) 414 Птахи Мадяра (47)
Топ комментарии
Хоч якісь живі люди там є і це надихає.
30.08.2025 19:36 Ответить
Навіть не має сумнівів що орбани сіярти *************. Респект адекватному мадяру.
30.08.2025 19:46 Ответить
ОЦЕ ДІЛО, респект угорцю...
30.08.2025 19:52 Ответить
Не тільки в Україні опозиція нормальна!
30.08.2025 19:53 Ответить
Мартону Томпошу-респект...
30.08.2025 19:54 Ответить
Та за опитуваннями Жаба Орбан вже в історії. Його місце займе Мадяр, але то нажаль не наш Мадяр, а його тезка Петер Мадяр, голова партії Тиса, що за опитуваннями випереджає Фідес Орбана на 15%.
Він не те щоб проукраїнський, виступив проти прискореного вступу України до ЄС, але він явно проєвропейський і згоден на все аби повернути фінансування і підтримку ЄС Угорщини.
30.08.2025 19:54 Ответить
Він не доживе до виборів....
30.08.2025 19:59 Ответить
Давіть жабу прокремлівську. А коли у них вибори, до речі?
30.08.2025 20:10 Ответить
Дякуємо, Друзі.
30.08.2025 20:12 Ответить
Egészségedre!
30.08.2025 20:42 Ответить
Мабуть патріоти не перевелись пам'ятають обійми Росії
30.08.2025 20:47 Ответить
Іноді мадяр і не винен, що він мадяр.
30.08.2025 21:10 Ответить
 
 