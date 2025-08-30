УКР
Новини Опозиція в Угорщині Угорщина заборонила в’їзд Мадяру
Голова угорської опозиційної партії "Моментум" Томпош закликав угорців жертвувати кошти для бригади "Птахи Мадяра"

птахи мадяра

Очільник угорської опозиційної партії "Моментум" Мартон Томпош закликав угорців жертвувати кошти на користь 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сійярто через атаку на одну зі станцій нафтопроводу "Дружба" заборонив в’їзд до Угорщини закарпатському угорцю Роберту "Мадяру" Бровді, керівникові українських дронових підрозділів. На мою думку — і на думку вільного світу — Бровді герой, якого російський наймит Сійярто й на язик не мав би брати. Тому знову настав час діяти й показати, що угорський народ — не те саме, що путіністський уряд Орбана",- написав угорський опозиціонер.

За словами політика, він зробив перший символічний переказ у розмірі рівно 414 євро на користь 414-ї бригади та закликав угорців також долучитися до збору.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Згодом на тлі цього Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві.

Читайте також: Мадяр відповів владі Угорщини на заборону в’їзду: Запхайте в дупу ваші санкції та обмеження

Угорщина (2449) Бровді Роберт Мадяр (46) 414 Птахи Мадяра (47)
Топ коментарі
+9
Хоч якісь живі люди там є і це надихає.
показати весь коментар
30.08.2025 19:36 Відповісти
+4
Навіть не має сумнівів що орбани сіярти *************. Респект адекватному мадяру.
показати весь коментар
30.08.2025 19:46 Відповісти
+4
дуже цікаво скільки ще є живих мадярів.
показати весь коментар
30.08.2025 19:46 Відповісти
