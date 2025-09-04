Зустріч "Коаліції охочих" триває. Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі триває зустріч "Коаліції охочих".

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз", - зазначив він.

