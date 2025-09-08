Двоє п’яних російських десантників влаштували стрілянину у казармі: "Этот "триста". Ты че, бл#дь?! #банулся что ли, воин?". ВIДЕО 18+

Двоє окупантів із російського 331-го десантного полку влаштували перестрілку між собою у місці дислокації підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат перестрілки: один росіянин ліквідований, інший - поранений.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант-наркоман підірвався у своєму окопі: "Наркоша #баный. Обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал". ВIДЕО