Двоє п’яних російських десантників влаштували стрілянину у казармі: "Этот "триста". Ты че, бл#дь?! #банулся что ли, воин?". ВIДЕО 18+
Двоє окупантів із російського 331-го десантного полку влаштували перестрілку між собою у місці дислокації підрозділу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат перестрілки: один росіянин ліквідований, інший - поранений.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+22 Грицько Злий
показати весь коментар08.09.2025 09:30 Відповісти Посилання
+17 Roman Stambul
показати весь коментар08.09.2025 09:30 Відповісти Посилання
+17 Сергій Малецький
показати весь коментар08.09.2025 09:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мені, наприклад, здаеться, що пушкін писав ці т.з. вірши або набуханий, або укурений наглухо, тому і переплутав кота з "білкою"...