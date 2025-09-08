УКР
Двоє п’яних російських десантників влаштували стрілянину у казармі: "Этот "триста". Ты че, бл#дь?! #банулся что ли, воин?". ВIДЕО 18+

Двоє окупантів із російського 331-го десантного полку влаштували перестрілку між собою у місці дислокації підрозділу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат перестрілки: один росіянин ліквідований, інший - поранений.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант-наркоман підірвався у своєму окопі: "Наркоша #баный. Обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал". ВIДЕО

Топ коментарі
Треба більше воТки кацапам, вони самі один одного заковбасять!
08.09.2025 09:30 Відповісти
гарна новина...
08.09.2025 09:30 Відповісти
Удачі обом і не зупиняйтесь .
08.09.2025 09:32 Відповісти
белочка вона така
08.09.2025 09:35 Відповісти
хорошая и должна быть СТАБИЛЬНО - ВОЗРОСТАЮЩАЯ тенденция , которая уничтожит росию !!!
08.09.2025 09:36 Відповісти
Трамп з ранку грає в гольф
08.09.2025 09:38 Відповісти
ти б бухать перестав
08.09.2025 09:39 Відповісти
Де в Туреччині революція, хто там Макрона хоче виганяти?
08.09.2025 09:41 Відповісти
А відео інформативне для тих, хто в темі. На відео не казарма, а підвал, або цокольний поверх адміністративної будівлі. Явно на ТОТ. У цих приміщеннях окупанти влаштували собі місце тимчасового перебування, зробили кімнати (вхід до них затягнутий маскувальною сіткою) та притягнули плиту (напевне, газову, з балоном). У коридорах пожежні щити, а стіни до половини пофарбовані зеленим, а зверху побілені. Я думаю, наші специ розуміють, до якої структури може належати ця будівля...А таке колись і сам бачив. Можна з певною долею ймовірності визначити, який це об'єкт на ТОТ і туди влупити протибункерною ракетою (якщо вона, звісно, є)
08.09.2025 09:37 Відповісти
навряд дислокація кацапів це якийсь секрет. але зєля щось не поспішає випробовувати ті всі фламінго і дрони
08.09.2025 11:31 Відповісти
Вболіваэмо за обидві команди !!!
08.09.2025 09:37 Відповісти
ця особь нє *банулся - він з народження такий
08.09.2025 09:37 Відповісти
Ти чьо,***? Нє любішь пушкіна,***?
08.09.2025 09:38 Відповісти
у пушкіна були глюки -"русалка на ветвях сидит "
08.09.2025 09:39 Відповісти
мене мучить питання як вона туди залізла
08.09.2025 09:41 Відповісти
Її підсадили.
08.09.2025 10:17 Відповісти
Цікаве питання. А от мене більше цікавить інше: як вона збирається звідтам злазити?
08.09.2025 10:25 Відповісти
Після незвіданих дорожек заскочила.
08.09.2025 10:52 Відповісти
А питання як "кот учьоній... ідьот на права песнь заводіт, налєва - сказку гаваріт" Вас не мучить ???
Мені, наприклад, здаеться, що пушкін писав ці т.з. вірши або набуханий, або укурений наглухо, тому і переплутав кота з "білкою"...
08.09.2025 11:00 Відповісти
Русскіі с іспуга стрєльнулі друг в друга!
08.09.2025 09:38 Відповісти
Навіть дуже добре!
08.09.2025 09:46 Відповісти
Дайте їм гранати!
08.09.2025 09:48 Відповісти
Не удивился,это же орки,им пофиг кого убивать.Они и мать родную убьют за бутылку водки.
08.09.2025 09:52 Відповісти
І чого було пхатися на чужину? Не могли дома повбивати один одного?
08.09.2025 09:54 Відповісти
Пушкин vs Дантес-2?
08.09.2025 10:01 Відповісти
один "харошій рузкій", інший ще ні
08.09.2025 10:05 Відповісти
Вторая армия Мира , спит на деревяных поддонах ..куле
08.09.2025 10:20 Відповісти
Ці дрищі - дєсантура?
08.09.2025 10:27 Відповісти
Кацапам треба скидати "водку" та ножі й їх буде меньшати.
08.09.2025 10:51 Відповісти
08.09.2025 11:25 Відповісти
 
 