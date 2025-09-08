РУС
9 250 37

Двое пьяных российских десантников устроили стрельбу в казарме: "Этот "триста". Ты че, бл#дь?! #банулся что ли, воин?"

Двое оккупантов из российского 331-го десантного полка устроили перестрелку между собой в месте дислокации подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен результат перестрелки: один россиянин ликвидирован, другой - ранен.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

+28
Треба більше воТки кацапам, вони самі один одного заковбасять!
08.09.2025 09:30 Ответить
+22
гарна новина...
08.09.2025 09:30 Ответить
+22
Удачі обом і не зупиняйтесь .
08.09.2025 09:32 Ответить
Треба більше воТки кацапам, вони самі один одного заковбасять!
08.09.2025 09:30 Ответить
гарна новина...
08.09.2025 09:30 Ответить
Удачі обом і не зупиняйтесь .
08.09.2025 09:32 Ответить
белочка вона така
08.09.2025 09:35 Ответить
хорошая и должна быть СТАБИЛЬНО - ВОЗРОСТАЮЩАЯ тенденция , которая уничтожит росию !!!
08.09.2025 09:36 Ответить
Трамп з ранку грає в гольф
08.09.2025 09:38 Ответить
ти б бухать перестав
08.09.2025 09:39 Ответить
Де в Туреччині революція, хто там Макрона хоче виганяти?
08.09.2025 09:41 Ответить
А відео інформативне для тих, хто в темі. На відео не казарма, а підвал, або цокольний поверх адміністративної будівлі. Явно на ТОТ. У цих приміщеннях окупанти влаштували собі місце тимчасового перебування, зробили кімнати (вхід до них затягнутий маскувальною сіткою) та притягнули плиту (напевне, газову, з балоном). У коридорах пожежні щити, а стіни до половини пофарбовані зеленим, а зверху побілені. Я думаю, наші специ розуміють, до якої структури може належати ця будівля...А таке колись і сам бачив. Можна з певною долею ймовірності визначити, який це об'єкт на ТОТ і туди влупити протибункерною ракетою (якщо вона, звісно, є)
08.09.2025 09:37 Ответить
навряд дислокація кацапів це якийсь секрет. але зєля щось не поспішає випробовувати ті всі фламінго і дрони
08.09.2025 11:31 Ответить
Вболіваэмо за обидві команди !!!
08.09.2025 09:37 Ответить
ця особь нє *банулся - він з народження такий
08.09.2025 09:37 Ответить
Ти чьо,***? Нє любішь пушкіна,***?
08.09.2025 09:38 Ответить
у пушкіна були глюки -"русалка на ветвях сидит "
08.09.2025 09:39 Ответить
мене мучить питання як вона туди залізла
08.09.2025 09:41 Ответить
Її підсадили.
08.09.2025 10:17 Ответить
Цікаве питання. А от мене більше цікавить інше: як вона збирається звідтам злазити?
08.09.2025 10:25 Ответить
Після незвіданих дорожек заскочила.
08.09.2025 10:52 Ответить
А питання як "кот учьоній... ідьот на права песнь заводіт, налєва - сказку гаваріт" Вас не мучить ???
Мені, наприклад, здаеться, що пушкін писав ці т.з. вірши або набуханий, або укурений наглухо, тому і переплутав кота з "білкою"...
08.09.2025 11:00 Ответить
Русскіі с іспуга стрєльнулі друг в друга!
08.09.2025 09:38 Ответить
Навіть дуже добре!
08.09.2025 09:46 Ответить
Дайте їм гранати!
08.09.2025 09:48 Ответить
Не удивился,это же орки,им пофиг кого убивать.Они и мать родную убьют за бутылку водки.
08.09.2025 09:52 Ответить
І чого було пхатися на чужину? Не могли дома повбивати один одного?
08.09.2025 09:54 Ответить
Пушкин vs Дантес-2?
08.09.2025 10:01 Ответить
Пушкiн всьо. Дантеска готується.
08.09.2025 12:08 Ответить
один "харошій рузкій", інший ще ні
08.09.2025 10:05 Ответить
Вторая армия Мира , спит на деревяных поддонах ..куле
08.09.2025 10:20 Ответить
Ці дрищі - дєсантура?
08.09.2025 10:27 Ответить
Кацапам треба скидати "водку" та ножі й їх буде меньшати.
08.09.2025 10:51 Ответить
водку и гранаты. и побольше
08.09.2025 12:00 Ответить
08.09.2025 11:25 Ответить
Ooo , vot pravilna , kakoi ruski nehochit stat haroshim ...
08.09.2025 12:01 Ответить
Я за результативну нiчию💀
08.09.2025 12:04 Ответить
Слідство має встановити якого х.. не було інших пдарів на лінії вогню..
08.09.2025 12:10 Ответить
Треба скидати з дронів горілку свиням , буде ефект.
08.09.2025 12:16 Ответить
 
 