Двое пьяных российских десантников устроили стрельбу в казарме: "Этот "триста". Ты че, бл#дь?! #банулся что ли, воин?"

Двое оккупантов из российского 331-го десантного полка устроили перестрелку между собой в месте дислокации подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен результат перестрелки: один россиянин ликвидирован, другой - ранен.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

