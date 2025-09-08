Двое пьяных российских десантников устроили стрельбу в казарме: "Этот "триста". Ты че, бл#дь?! #банулся что ли, воин?"
Двое оккупантов из российского 331-го десантного полка устроили перестрелку между собой в месте дислокации подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен результат перестрелки: один россиянин ликвидирован, другой - ранен.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+28 Грицько Злий
показать весь комментарий08.09.2025 09:30 Ответить Ссылка
+22 Roman Stambul
показать весь комментарий08.09.2025 09:30 Ответить Ссылка
+22 Сергій Малецький
показать весь комментарий08.09.2025 09:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мені, наприклад, здаеться, що пушкін писав ці т.з. вірши або набуханий, або укурений наглухо, тому і переплутав кота з "білкою"...