2 007 22

Ексголова штабу оборони Великої Британії Радакін про швидкість просування армії РФ: "Якби равлик вирушив у лютому 2022 року із Ростова-на-Дону, то він би вже проповз Україну і половину Польщі". ВIДЕО

Ексголова штабу оборони Великобританії Тоні Радакін відзначив надзвичайно низьку ефективність російської армії та порівняв її просування на території України із повзанням равлика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами британця російська армія значно відстає від слимачих темпів, адже якби равлик вирушив у дорогу 24 лютого 2022 року із Ростова-на-Дону, то вже мав би проповзти через усю територію України та половину території Польщі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Радакін обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ й фінансування виробництва дронів. ФОТО

+7
Дотепне порівняння від Радкіна

08.09.2025 12:20 Відповісти
+6
Добре шо на нас равлики не напали.
08.09.2025 12:21 Відповісти
+5
Ну ви зрозуміли, навіть равлик швидше просувається, ги-ги га-га.
А те що це "повільне просування" коштує Україні десятків якщо не сотень воїнів щодня - то екс-голову штабу Радкіна не хвилює, він хряпне віскі і піде аналізувати далі - гинуть же не британці.
08.09.2025 12:22 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Ще треба цю інформацію вкласти у вуха Трампа, може тоді рудий жвавіше (не як равлик) зашевелиться в бік України... А то кацапські бріхні хтось йому у вуха вносить, а відкрити очі діду на очевидні речі нема кому!
показати весь коментар
08.09.2025 12:32 Відповісти
На вас, а не на нас
показати весь коментар
08.09.2025 13:45 Відповісти
вони всі суті не розуміють - якщо війна продовжується значить нападника влаштовує така ситуація. Чим гірше Україні тим краще рашистам - це їх гасло
показати весь коментар
08.09.2025 12:22 Відповісти
показати весь коментар
Чіомега ги-ги га-га,
Скільки це "повільне просування" коштує росії (кількість вбитих та поранених)?
показати весь коментар
08.09.2025 12:30 Відповісти
А тобі не ***** скільки кацапів дохне? Недостатньо, бо пруть і не думають зупинятися.
показати весь коментар
08.09.2025 13:05 Відповісти
Не схоже на британський гумор.
Чорний сарказм.
показати весь коментар
08.09.2025 13:47 Відповісти
Погано що зелені не заасфальтували дороги до Львова могли би і швидше просунутися..
показати весь коментар
08.09.2025 12:23 Відповісти
Это в британском стиле.
показати весь коментар
08.09.2025 12:23 Відповісти
Як **** поетично сказав .Прям бл@дь Шекспір ! Просування зі швидкісю равлика у рашистів є через героїчний спротив наших Героїв і ріки крові які вони проливають . Шановному британському воєну краще б не ******* а наполягати на розміщенні британських ППО які прикриють наші міста .
показати весь коментар
08.09.2025 12:25 Відповісти
Бо це є кацапи, нища раса недолюдей які повинні бути знищені!
показати весь коментар
08.09.2025 12:25 Відповісти
Це дотепно, але погано, що він не назвав справжню ціну такої повільності орди. А ціна - тисячі життів українських воїнів. І це заслуга ЗСУ, а не недолік рашистів. Такі заяви спотворюють реальність і розслабляють і так розслаблених європейців.
показати весь коментар
08.09.2025 12:32 Відповісти
Нічого там дотепного нема. Це блюзнірство і маніпуляції, замішані на крові та трагедіях українців.
показати весь коментар
08.09.2025 12:36 Відповісти
це ціна за перегляд найдешевшого серіалу "Слуга народу".
показати весь коментар
08.09.2025 13:32 Відповісти
Були колись книжки "Комп'ютер для чайників". А це "аналітика" для дурників.
показати весь коментар
08.09.2025 12:34 Відповісти
Неперевершений британський гумор.
показати весь коментар
08.09.2025 12:37 Відповісти
равлики ще не обстрілюють далеко поперед себе з усіх видів озброєння... це теж їх дуже відрізняє від русні...
показати весь коментар
08.09.2025 12:46 Відповісти
Вже відкрито знущається з українців. Невже ще хтось вірить в їх добрі наміри щодо України та українців?
показати весь коментар
08.09.2025 13:11 Відповісти
Вишукана алегорія від пана Радакіна. Краще навести порівняння не можливо.
показати весь коментар
08.09.2025 13:29 Відповісти
Знову ******* скалозубство!
Ціна просування "равликів" - цвинтарі, кладовища, безіменні могили, невідомі могили , що заповнені тілами українців.
Тільки зє-банашки регочуть з тих псевдожартів. Реготання з "чмобиків", "ваньок-встаньок" нічому не навчило?
То ми, виявляється, гірше їх, якщо просрали стільки української території?!!
показати весь коментар
08.09.2025 13:31 Відповісти
 
 