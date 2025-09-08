Ексголова штабу оборони Великої Британії Радакін про швидкість просування армії РФ: "Якби равлик вирушив у лютому 2022 року із Ростова-на-Дону, то він би вже проповз Україну і половину Польщі". ВIДЕО

Ексголова штабу оборони Великобританії Тоні Радакін відзначив надзвичайно низьку ефективність російської армії та порівняв її просування на території України із повзанням равлика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами британця російська армія значно відстає від слимачих темпів, адже якби равлик вирушив у дорогу 24 лютого 2022 року із Ростова-на-Дону, то вже мав би проповзти через усю територію України та половину території Польщі.

