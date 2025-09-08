Экс-глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин отметил чрезвычайно низкую эффективность российской армии и сравнил ее продвижение на территории Украины с ползанием улитки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам британца российская армия значительно отстает от темпов улиток, ведь если бы улитка отправилась в путь 24 февраля 2022 года из Ростова-на-Дону, то уже должна была бы проползти через всю территорию Украины и половину территории Польши.

