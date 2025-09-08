Экс-глава штаба обороны Великобритании Радакин о скорости продвижения армии РФ: "Если бы улитка отправилась в феврале 2022 года из Ростова-на-Дону, то она бы уже проползла Украину и половину Польши". ВИДЕО
Экс-глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин отметил чрезвычайно низкую эффективность российской армии и сравнил ее продвижение на территории Украины с ползанием улитки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам британца российская армия значительно отстает от темпов улиток, ведь если бы улитка отправилась в путь 24 февраля 2022 года из Ростова-на-Дону, то уже должна была бы проползти через всю территорию Украины и половину территории Польши.
Топ комментарии
+11 Перехватчик
показать весь комментарий08.09.2025 12:20 Ответить Ссылка
+7 MausMike
показать весь комментарий08.09.2025 12:21 Ответить Ссылка
+6 Chi Omega
показать весь комментарий08.09.2025 12:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А те що це "повільне просування" коштує Україні десятків якщо не сотень воїнів щодня - то екс-голову штабу Радкіна не хвилює, він хряпне віскі і піде аналізувати далі - гинуть же не британці.
Скільки це "повільне просування" коштує росії (кількість вбитих та поранених)?
Чорний сарказм.
===========
Вишукана алегорія від пана Радакіна. Краще навести порівняння не можливо.
Ціна просування "равликів" - цвинтарі, кладовища, безіменні могили, невідомі могили , що заповнені тілами українців.
Тільки зє-банашки регочуть з тих псевдожартів. Реготання з "чмобиків", "ваньок-встаньок" нічому не навчило?
То ми, виявляється, гірше їх, якщо просрали стільки української території?!!
Саме так. А ще перетворені в руїни українські міста та села. Знищені будинки, в яких більше ніхто ніколи не житиме, зруйновані вщент підприємства, на яких більше ніхто ніколи не працюватиме. А закордонним і власним під_рам весело...
яки скоти!!!