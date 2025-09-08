РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости Видео
3 400 29

Экс-глава штаба обороны Великобритании Радакин о скорости продвижения армии РФ: "Если бы улитка отправилась в феврале 2022 года из Ростова-на-Дону, то она бы уже проползла Украину и половину Польши". ВИДЕО

Экс-глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин отметил чрезвычайно низкую эффективность российской армии и сравнил ее продвижение на территории Украины с ползанием улитки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам британца российская армия значительно отстает от темпов улиток, ведь если бы улитка отправилась в путь 24 февраля 2022 года из Ростова-на-Дону, то уже должна была бы проползти через всю территорию Украины и половину территории Польши.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Радакин обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и финансирование производства дронов. ФОТО

Автор: 

армия РФ (20461) Радакин Тони (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Дотепне порівняння від Радкіна

показать весь комментарий
08.09.2025 12:20 Ответить
+7
Добре шо на нас равлики не напали.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:21 Ответить
+6
Ну ви зрозуміли, навіть равлик швидше просувається, ги-ги га-га.
А те що це "повільне просування" коштує Україні десятків якщо не сотень воїнів щодня - то екс-голову штабу Радкіна не хвилює, він хряпне віскі і піде аналізувати далі - гинуть же не британці.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дотепне порівняння від Радкіна

показать весь комментарий
08.09.2025 12:20 Ответить
Добре шо на нас равлики не напали.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:21 Ответить
Ще треба цю інформацію вкласти у вуха Трампа, може тоді рудий жвавіше (не як равлик) зашевелиться в бік України... А то кацапські бріхні хтось йому у вуха вносить, а відкрити очі діду на очевидні речі нема кому!
показать весь комментарий
08.09.2025 12:32 Ответить
На вас, а не на нас
показать весь комментарий
08.09.2025 13:45 Ответить
вони всі суті не розуміють - якщо війна продовжується значить нападника влаштовує така ситуація. Чим гірше Україні тим краще рашистам - це їх гасло
показать весь комментарий
08.09.2025 12:22 Ответить
Ну ви зрозуміли, навіть равлик швидше просувається, ги-ги га-га.
А те що це "повільне просування" коштує Україні десятків якщо не сотень воїнів щодня - то екс-голову штабу Радкіна не хвилює, він хряпне віскі і піде аналізувати далі - гинуть же не британці.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:22 Ответить
Чіомега ги-ги га-га,
Скільки це "повільне просування" коштує росії (кількість вбитих та поранених)?
показать весь комментарий
08.09.2025 12:30 Ответить
А тобі не ***** скільки кацапів дохне? Недостатньо, бо пруть і не думають зупинятися.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:05 Ответить
Не схоже на британський гумор.
Чорний сарказм.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:47 Ответить
Погано що зелені не заасфальтували дороги до Львова могли би і швидше просунутися..
показать весь комментарий
08.09.2025 12:23 Ответить
Это в британском стиле.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:23 Ответить
Як **** поетично сказав .Прям бл@дь Шекспір ! Просування зі швидкісю равлика у рашистів є через героїчний спротив наших Героїв і ріки крові які вони проливають . Шановному британському воєну краще б не ******* а наполягати на розміщенні британських ППО які прикриють наші міста .
показать весь комментарий
08.09.2025 12:25 Ответить
Бо це є кацапи, нища раса недолюдей які повинні бути знищені!
показать весь комментарий
08.09.2025 12:25 Ответить
Це дотепно, але погано, що він не назвав справжню ціну такої повільності орди. А ціна - тисячі життів українських воїнів. І це заслуга ЗСУ, а не недолік рашистів. Такі заяви спотворюють реальність і розслабляють і так розслаблених європейців.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:32 Ответить
Нічого там дотепного нема. Це блюзнірство і маніпуляції, замішані на крові та трагедіях українців.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:36 Ответить
це ціна за перегляд найдешевшого серіалу "Слуга народу".
показать весь комментарий
08.09.2025 13:32 Ответить
Були колись книжки "Комп'ютер для чайників". А це "аналітика" для дурників.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:34 Ответить
Неперевершений британський гумор.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:37 Ответить
равлики ще не обстрілюють далеко поперед себе з усіх видів озброєння... це теж їх дуже відрізняє від русні...
показать весь комментарий
08.09.2025 12:46 Ответить
Вже відкрито знущається з українців. Невже ще хтось вірить в їх добрі наміри щодо України та українців?
показать весь комментарий
08.09.2025 13:11 Ответить
Радакин о скорости продвижения армии РФ: "Если бы улитка отправилась в феврале 2022 года из Ростова-на-Дону, то она бы уже проползла Украину и половину Польши" Источник: https://censor.net/ru/v3572830
===========
Вишукана алегорія від пана Радакіна. Краще навести порівняння не можливо.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:29 Ответить
Знову ******* скалозубство!
Ціна просування "равликів" - цвинтарі, кладовища, безіменні могили, невідомі могили , що заповнені тілами українців.
Тільки зє-банашки регочуть з тих псевдожартів. Реготання з "чмобиків", "ваньок-встаньок" нічому не навчило?
То ми, виявляється, гірше їх, якщо просрали стільки української території?!!
показать весь комментарий
08.09.2025 13:31 Ответить
"Ціна просування "равликів" - цвинтарі, кладовища, безіменні могили, невідомі могили , що заповнені тілами українців."

Саме так. А ще перетворені в руїни українські міста та села. Знищені будинки, в яких більше ніхто ніколи не житиме, зруйновані вщент підприємства, на яких більше ніхто ніколи не працюватиме. А закордонним і власним під_рам весело...
показать весь комментарий
08.09.2025 13:51 Ответить
Краще за квартальні жарти від Радакіна може бути тільки диверсійні операції по нанесенню шкоди кацапам, якщо поки що брити сцуться вступити у відкрите протистояння.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:58 Ответить
Британские СМИ много писали что Радакин лично участвовал в "уничтожении российского флота" на Черном море. Не один конечно, а с британской армией и флотом.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:58 Ответить
Тонко.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:23 Ответить
Він правий. Штучний інтелект нарахував равлику з 24.02.22 до сьогоднішнього дня 1488 км... І я не думаю, що Радакін жартував. Він просто охарактеризував потужність " другої армії світу".
показать весь комментарий
08.09.2025 14:41 Ответить
Ох вже ця диванна потужність.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:09 Ответить
дебіл не розуміє що платить Україна за те щоб равлик не поспішав?
яки скоти!!!
показать весь комментарий
08.09.2025 15:22 Ответить
 
 