Близько десяти окупантів, які намагалися сховатися в окопах і лісосмузі, знищили безпілотники 82 ОДШБр. ВIДЕО

Близько десяти російських військових ліквідували оператори ударних безпілотників 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ЗСУ на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмовики виявили ворожі позиції серед дерев та в окопах завдяки FPV-дронам. Кадри знищення оприлюднені в соцмережах бригади. У дописі до відео військові 82 ОДШБр назвали окупантів "самотніми рейнджерами", які складають голови на чужій землі.

