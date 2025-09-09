1 490 8
Українська AI-програма Clarity самостійно виявляє техніку та ворога, вона заощаджує до 90% часу. ВIДЕО
Вітчизняна розробка Clarity самостійно знаходить техніку й ознаки присутності ворога на фото та відео. Вона пришвидшує kill chain, заощаджує до 90% часу аналітиків і працює на звичайному ноутбуці.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації та Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше аналітики витрачали години, аналізуючи розвіддані з дронів вручну. Українські розробники знайшли рішення. Це Clarity — українська AI-програма для аналізу даних.
Що вміє Clarity Pro:
- дешифрує фото і відео за лічені секунди;
- прив’язує фото до координат на мапі;
- автоматично формує та розшифровує ортофотоплани.
Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів "Ахіллес", Nemesis, "Рубіж", 40 ОБрБО та інших. Програма постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків.
