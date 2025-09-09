УКР
Українська AI-програма Clarity самостійно виявляє техніку та ворога, вона заощаджує до 90% часу. ВIДЕО

Вітчизняна розробка Clarity самостійно знаходить техніку й ознаки присутності ворога на фото та відео. Вона пришвидшує kill chain, заощаджує до 90% часу аналітиків і працює на звичайному ноутбуці.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації та Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше аналітики витрачали години, аналізуючи розвіддані з дронів вручну. Українські розробники знайшли рішення. Це Clarity — українська AI-програма для аналізу даних.

Що вміє Clarity Pro:

  • дешифрує фото і відео за лічені секунди;
  • прив’язує фото до координат на мапі;
  • автоматично формує та розшифровує ортофотоплани.

Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів "Ахіллес", Nemesis, "Рубіж", 40 ОБрБО та інших. Програма постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків.

Автор: 

штучний інтелект (345) війна в Україні (6078)
Це інфа для ворога? Щоби собі її викрали!...
Галімий тотальний випіндрйож - суть цієї грйобаної влади!...
показати весь коментар
09.09.2025 13:15 Відповісти
Є така робота - говорити ротом.

От тільки вони мовчать про те, що 60% дронів, закуплених їхнім сцяним Шапітолієм, НЕДІЄЗДАТНІ.

А у віртуалі та у відосиках все капець, як круто.
показати весь коментар
09.09.2025 13:24 Відповісти
Це проста ідея і красти тут нема чого. Головне: імплементація алгоритму, організація збору та обробки даних та дані для навчання ШІ, цього ніхто не показував і не покаже.
показати весь коментар
09.09.2025 13:42 Відповісти
От нагуя це всім знати - цілий міністр - він з головою дружить
показати весь коментар
09.09.2025 13:28 Відповісти
в погоні за піаром роздаєм ідеї, тактику застосування, втрачаємо виробництва
показати весь коментар
09.09.2025 13:47 Відповісти
Нефіга не розумію. Якщо ви досягли цього то честь і хвала,тільки навіщо голословно заявляти що ви можете?Ви надихаєте ворога на дії проти того що ви можете і безпосередньо проти вас.
показати весь коментар
09.09.2025 13:55 Відповісти
Сьогодні кацапи знайдуть чергового місцевого довбойоба, який за кілька сотень доларів перешле їм цю програму. А ще за кілька днів вона буде на всіх ноутбуках і планшетах кацапських артилеристів та дронщиків. Висновок: Федоров довбойб 999 рівня.
показати весь коментар
09.09.2025 14:09 Відповісти
Чому довбойоб може черговий зрадник який косить під долбойоба .
показати весь коментар
09.09.2025 14:23 Відповісти
 
 