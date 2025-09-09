Українська AI-програма Clarity самостійно виявляє техніку та ворога, вона заощаджує до 90% часу. ВIДЕО

Вітчизняна розробка Clarity самостійно знаходить техніку й ознаки присутності ворога на фото та відео. Вона пришвидшує kill chain, заощаджує до 90% часу аналітиків і працює на звичайному ноутбуці.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації та Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров.

Раніше аналітики витрачали години, аналізуючи розвіддані з дронів вручну. Українські розробники знайшли рішення. Це Clarity — українська AI-програма для аналізу даних.

Що вміє Clarity Pro:

дешифрує фото і відео за лічені секунди;

прив’язує фото до координат на мапі;

автоматично формує та розшифровує ортофотоплани.

Clarity вже використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників із підрозділів "Ахіллес", Nemesis, "Рубіж", 40 ОБрБО та інших. Програма постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків.

