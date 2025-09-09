1 990 11
Украинская AI-программа Clarity самостоятельно обнаруживает технику и врага, она экономит до 90% времени. ВИДЕО
Отечественная разработка Clarity самостоятельно находит технику и признаки присутствия врага на фото и видео. Она ускоряет kill chain, экономит до 90% времени аналитиков и работает на обычном ноутбуке.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее аналитики тратили часы, анализируя разведданные с дронов вручную. Украинские разработчики нашли решение. Это Clarity - украинская AI-программа для анализа данных.
Что умеет Clarity Pro:
- дешифрует фото и видео за считанные секунды;
- привязывает фото к координатам на карте;
- автоматически формирует и расшифровывает ортофотопланы.
Clarity уже используют более 250 пилотов, аналитиков и разведчиков из подразделений "Ахіллес", Nemesis, "Рубіж", 40 ОБрБО и других. Программа постоянно совершенствуется на основе их отзывов.
Топ комментарии
+6 Ihor Opatsa
показать весь комментарий09.09.2025 13:15 Ответить Ссылка
+5 Снарк Льюїс
показать весь комментарий09.09.2025 13:24 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий09.09.2025 13:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Галімий тотальний випіндрйож - суть цієї грйобаної влади!...
От тільки вони мовчать про те, що 60% дронів, закуплених їхнім сцяним Шапітолієм, НЕДІЄЗДАТНІ.
А у віртуалі та у відосиках все капець, як круто.