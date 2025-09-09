Украинская AI-программа Clarity самостоятельно обнаруживает технику и врага, она экономит до 90% времени. ВИДЕО

Отечественная разработка Clarity самостоятельно находит технику и признаки присутствия врага на фото и видео. Она ускоряет kill chain, экономит до 90% времени аналитиков и работает на обычном ноутбуке.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

Ранее аналитики тратили часы, анализируя разведданные с дронов вручную. Украинские разработчики нашли решение. Это Clarity - украинская AI-программа для анализа данных.

Что умеет Clarity Pro:

дешифрует фото и видео за считанные секунды;

привязывает фото к координатам на карте;

автоматически формирует и расшифровывает ортофотопланы.

Clarity уже используют более 250 пилотов, аналитиков и разведчиков из подразделений "Ахіллес", Nemesis, "Рубіж", 40 ОБрБО и других. Программа постоянно совершенствуется на основе их отзывов.

