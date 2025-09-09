РУС
Украинская AI-программа Clarity самостоятельно обнаруживает технику и врага, она экономит до 90% времени. ВИДЕО

Отечественная разработка Clarity самостоятельно находит технику и признаки присутствия врага на фото и видео. Она ускоряет kill chain, экономит до 90% времени аналитиков и работает на обычном ноутбуке.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее аналитики тратили часы, анализируя разведданные с дронов вручную. Украинские разработчики нашли решение. Это Clarity - украинская AI-программа для анализа данных.

Что умеет Clarity Pro:

  • дешифрует фото и видео за считанные секунды;
  • привязывает фото к координатам на карте;
  • автоматически формирует и расшифровывает ортофотопланы.

Clarity уже используют более 250 пилотов, аналитиков и разведчиков из подразделений "Ахіллес", Nemesis, "Рубіж", 40 ОБрБО и других. Программа постоянно совершенствуется на основе их отзывов.

+6
Це інфа для ворога? Щоби собі її викрали!...
Галімий тотальний випіндрйож - суть цієї грйобаної влади!...
показать весь комментарий
09.09.2025 13:15 Ответить
+5
Є така робота - говорити ротом.

От тільки вони мовчать про те, що 60% дронів, закуплених їхнім сцяним Шапітолієм, НЕДІЄЗДАТНІ.

А у віртуалі та у відосиках все капець, як круто.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:24 Ответить
+4
От нагуя це всім знати - цілий міністр - він з головою дружить
показать весь комментарий
09.09.2025 13:28 Ответить
