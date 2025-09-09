Ударні дрони бригади "Буревій" за тиждень знищили 28 окупантів та 100 укриттів - звіт військових. ВIДЕО

Пілоти ударних безпілотників Першої Президентської бригади імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" Національної гвардії України з 1 по 7 вересня знищили 28 російських окупантів на Куп’янському напрямку. Зокрема, було ліквідовано понад 100 укриттів ворога, 75 дронів-камікадзе та іншу військову техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про результати своєї роботи захисники повідомили у телеграм-каналі бригади.

Окупанти намагалися укріпити свої позиції в лісистій місцевості, маскуючи техніку гіллям дерев, але українські FPV-дрони успішно виявили та знищили замасковані цілі.

У відео, яке супроводжує тижневий звіт бригади, показано, як ударний безпілотник виявив укриття з російськими солдатами та підірвав його, знищивши особовий склад. Інші дрони знищили ворожі гармати, продовжуючи завдавати значних втрат російським окупантам.

