УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9364 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
246 0

Ударні дрони бригади "Буревій" за тиждень знищили 28 окупантів та 100 укриттів - звіт військових. ВIДЕО

Пілоти ударних безпілотників Першої Президентської бригади імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" Національної гвардії України з 1 по 7 вересня знищили 28 російських окупантів на Куп’янському напрямку. Зокрема, було ліквідовано понад 100 укриттів ворога, 75 дронів-камікадзе та іншу військову техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про результати своєї роботи захисники повідомили у телеграм-каналі бригади.
Окупанти намагалися укріпити свої позиції в лісистій місцевості, маскуючи техніку гіллям дерев, але українські FPV-дрони успішно виявили та знищили замасковані цілі.

У відео, яке супроводжує тижневий звіт бригади, показано, як ударний безпілотник виявив укриття з російськими солдатами та підірвав його, знищивши особовий склад. Інші дрони знищили ворожі гармати, продовжуючи завдавати значних втрат російським окупантам.

Також дивіться: Дрони бригади "Спартан" ліквідували окупантів, які намагалися втекти та збити безпілотники автоматом. ВIДЕО

армія рф (18625) знищення (8187) техніка (1916) дрони (5458)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 