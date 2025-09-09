РУС
Ударные дроны бригады "Буревій" за неделю уничтожили 28 оккупантов и 100 укрытий - отчет военных. ВИДЕО

Пилоты ударных беспилотников Первой Президентской бригады имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" Национальной гвардии Украины с 1 по 7 сентября уничтожили 28 российских оккупантов на Купянском направлении. В частности, было ликвидировано более 100 укрытий врага, 75 дронов-камикадзе и другую военную технику.

Как передает Цензор.НЕТ, о результатах своей работы защитники сообщили в телеграм-канале бригады.
Оккупанты пытались укрепить свои позиции в лесистой местности, маскируя технику ветвями деревьев, но украинские FPV-дроны успешно обнаружили и уничтожили замаскированные цели.

В видео, которое сопровождает недельный отчет бригады, показано, как ударный беспилотник обнаружил укрытие с российскими солдатами и взорвал его, уничтожив личный состав. Другие дроны уничтожили вражеские пушки, продолжая наносить значительные потери российским оккупантам.

армия РФ (20473) уничтожение (7871) техника (1801) дроны (4578)
