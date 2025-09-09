Підрозділи ППО 3-ї ОШБр знищили за серпень 609 літальних апаратів ворога. ВIДЕО

Сили ППО Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ за серпень знищили 609 літальних апаратів противника. Бригада вкотре стала найефективнішою серед усіх лінійних підрозділів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал Третього АК.

У серпні було знищено 267 ударних БпЛА: 225 "Молній", 8 "Lancet", 8 "Гербер" та 26 "Shahed". Мінус 20 розвідувальних: 14 "ZALA", 2 "Орлани", 2 "Скати" та 2 "Supercam". Ще 322 малогабаритних дронів теж ліквідовано.

Працювали бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону та взводів ЗРВ батальйонів бригади.

Також дивіться: Третя штурмова відбиває масовану атаку російських безпілотників на Харківщині. ВIДЕО