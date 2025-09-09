Подразделения ПВО 3-й ОШБр уничтожили за август 609 летательных аппаратов врага. ВИДЕО
Силы ПВО Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ за август уничтожили 609 летательных аппаратов противника. Бригада в очередной раз стала самой эффективной среди всех линейных подразделений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Третьего АК.
В августе было уничтожено 267 ударных БпЛА: 225 "Молний", 8 "Lancet", 8 "Гербер" и 26 "Shahed". Минус 20 разведывательных: 14 "ZALA", 2 "Орланы", 2 "Скаты" и 2 "Supercam". Еще 322 малогабаритных дронов тоже ликвидировано.
Работали бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона и взводов ЗРВ батальонов бригады.
