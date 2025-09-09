УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8565 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої за Часів Яр
971 0

Бої за Часів Яр: руїни міста та знищення окупантів ударними безпілотниками. ВIДЕО

Підрозділ безпілотних систем 101-ї окремої бригади охорони Генерального Штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова оприлюднив кадри ефективної роботи по російських військах у Часовому Ярі на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник не припиняє спроб проникнути в мікрорайон Новопівнічний, однак українські сили успішно стримують ці атаки. На кадрах, які оприлюднив третій батальйон видно, як окупанти ховаються у зруйнованих будівлях. Ворожа піхота діє невеликими групами або поодинці, використовуючи посадки, кущі та руїни для просування до українських позицій.

Українські бійці оперативно виявляють такі переміщення за допомогою дронів. Ударні безпілотники завдають точних ударів, знищуючи ворога ще до того, як той встигає закріпитися. Часів Яр залишається важливим напрямком, де українські сили продовжують контролювати ситуацію та знищувати окупантів.

Також дивіться: Часів Яр: дронарі 24-ї ОМБр виписали квиток у пекло 8 окупантам. ВIДЕО

армія рф (18640) знищення (8199) Донецька область (9551) дрони (5458) Часів Яр (400) Бахмутський район (615)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 