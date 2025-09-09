Бої за Часів Яр: руїни міста та знищення окупантів ударними безпілотниками. ВIДЕО

Підрозділ безпілотних систем 101-ї окремої бригади охорони Генерального Штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова оприлюднив кадри ефективної роботи по російських військах у Часовому Ярі на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник не припиняє спроб проникнути в мікрорайон Новопівнічний, однак українські сили успішно стримують ці атаки. На кадрах, які оприлюднив третій батальйон видно, як окупанти ховаються у зруйнованих будівлях. Ворожа піхота діє невеликими групами або поодинці, використовуючи посадки, кущі та руїни для просування до українських позицій.

Українські бійці оперативно виявляють такі переміщення за допомогою дронів. Ударні безпілотники завдають точних ударів, знищуючи ворога ще до того, як той встигає закріпитися. Часів Яр залишається важливим напрямком, де українські сили продовжують контролювати ситуацію та знищувати окупантів.

