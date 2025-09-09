РУС
Бои за Часов Яр: руины города и уничтожение оккупантов ударными беспилотниками. ВИДЕО

Подразделение беспилотных систем 101-й отдельной бригады охраны Генерального Штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева обнародовало кадры эффективной работы по российским войскам в Часовом Яре на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник не прекращает попыток проникнуть в микрорайон Новосеверный, однако украинские силы успешно сдерживают эти атаки. На кадрах, которые обнародовал третий батальон, видно, как оккупанты прячутся в разрушенных зданиях. Вражеская пехота действует небольшими группами или в одиночку, используя посадки, кусты и руины для продвижения к украинским позициям.

Украинские бойцы оперативно обнаруживают такие перемещения с помощью дронов. Ударные беспилотники наносят точные удары, уничтожая врага еще до того, как тот успевает закрепиться. Часов Яр остается важным направлением, где украинские силы продолжают контролировать ситуацию и уничтожать оккупантов.

Также смотрите: Часов Яр: дронари 24-й ОМБр выписали билет в ад 8 оккупантам. ВИДЕО

армия РФ (20488) уничтожение (7871) Донецкая область (10707) дроны (4578) Часов Яр (397) Бахмутский район (609)
