Дрони 82-ї ОДШБр знищили позиції окупантів у лісосмузі: чотири скиди - і техніки нема. ВIДЕО

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади виявили та знищили російські укриття та замасковану техніку противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти облаштували артилерійську схованку вздовж лісосмуги, намагаючись приховати її від розвідки. Українські штурмовики за допомогою дронів здійснили чотири точні скиди боєприпасів, внаслідок чого було знищено вогневі позиції, техніку та укріплення ворога. Відео бойової роботи оприлюднено на сторінках бригади у соцмережах.

"Маленькі українські "бджілки" - великі проблеми для ворожої артилерії. Знайшли. Вжалили. І нема артилерії. Працює 82-га ОДШБр", - додали українські штурмовики.

