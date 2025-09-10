РУС
Дроны 82-й ОДШБр уничтожили позиции оккупантов в лесополосе: четыре сбрасывания - и техники нет. ВИДЕО

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады обнаружили и уничтожили российские укрытия и замаскированную технику противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты обустроили артиллерийский тайник вдоль лесополосы, пытаясь скрыть его от разведки. Украинские штурмовики с помощью дронов осуществили четыре точных сбрасывания боеприпасов, в результате чего были уничтожены огневые позиции, техника и укрепления врага. Видео боевой работы обнародовано на страницах бригады в соцсетях.

"Маленькие украинские "пчелки" - большие проблемы для вражеской артиллерии. Нашли. Ужалили. И нет артиллерии. Работает 82-я ОДШБр", - добавили украинские штурмовики.

Также смотрите: Оккупант упер руки в бока и рассматривает останки своего приспешника, которого только что разорвало дроном-камикадзе. ВИДЕО

армия РФ (20488) уничтожение (7882) техника (1802) дроны (4589) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (71)
