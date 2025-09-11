УКР
5 383 26

Повітряна тривога в Німеччині перервала засідання Бундестагу. ВIДЕО

У Німеччині включили сирени повітряної тривоги – спрацювала система загальнонаціонального оповіщення Warntag.

Навчальна тривога навіть перервала засідання Бундестагу, повідомляє Цензор.НЕТ

Як пише видання Фокус, в Німеччині проводиться день національного оповіщення цивільного захисту, під час якої перевіряється робота сирен і мобільних додатків у випадку стихійного лиха, надзвичайного стану чи військових загроз.

По всій країні на вулицях включають сигнал сирени. Крім того, "тривожні" оповіщення місцеві отримують і на мобільні телефони.

Також читайте: В Німеччині обіцяють Путіну жорстку відповідь за атаку на Польщу: "Росія не готова до дипломатії"

Німеччина (7711) Бундестаг (201) повітряна тривога (965)
Топ коментарі
+13
Не согласна
Немцы - народ очень прагматичный
Они готовятся заранее к плохому
Это мы - были идиотами
Мы тоже могли ,как немцы - увеличить оборонный бюджет,
Когда Байден сказал - готовьтесь к войне .
Мы тоже могли обучать население - что делать ,когда тревога
Мы как немцы - могли готовить госпитали к приемке раненых гражданских
Увеличить запасы крови
И многое другое - что делают сегодня немцы
Но мы были идиотами
С идиотом во главе....
11.09.2025 14:14 Відповісти
+11
Для німців зараз - це своєрідна розвага.
Для українців - повсякденності з безсонними ночами.
11.09.2025 13:49 Відповісти
+10
шо? перепив чи шо?
11.09.2025 13:54 Відповісти
Ага! Як заверещали мобілки на роботі!!! Страшне!
11.09.2025 13:48 Відповісти
Я занепокоєний.
11.09.2025 13:49 Відповісти
Так, всі українці дуже і дуже занепокоєні
11.09.2025 14:05 Відповісти
ми готувалися до шашликів, а зечмо пиляло бабло на асфальті
11.09.2025 14:33 Відповісти
Не з ідіотом на чолі, а з ворогом. Проблема, що поміняти ворога на нормального нам не дозволяє "неначасі" Єрмака
11.09.2025 15:54 Відповісти
шо? перепив чи шо?
11.09.2025 13:54 Відповісти
Це він з Бєлгорода пише
11.09.2025 13:59 Відповісти
Шо ти несеш телепню?
11.09.2025 13:58 Відповісти
Чому це "из за них"?
Вони винні у тому, що московський фюрер іпанувся і напав на Україну?
11.09.2025 14:15 Відповісти
Выпились имб#цил.
Во-первых: такая проверка системы оповещения проходит в Германии каждый год.
Во-вторых: единственным виновником войны является рф (как его власти, так и его население).
В-третьих: никого не интересует, что там у тебя в Белгороде происходит.
P.S. смотрю на цензоре зарегился через три дня от начала войны? Думал, что всё получилось по плану из телевизора?
11.09.2025 14:30 Відповісти
мені погано то нехай усім буде погано. це сутність рашистів. ти з бєлгорода чи курська?
11.09.2025 15:52 Відповісти
Що занепокоєння ,перестаньте займатися дурницями та гуртуйтеся навколо України Яка одна дає відсіч -кацапам !!!!
11.09.2025 13:51 Відповісти
Так би і було, якби не зеленський. Він знищив дипломатію і міжнародну підтримку України за вказівками з кремля.
11.09.2025 14:07 Відповісти
..у нинішньому українсько-совєцькому виконанні тривога звучить, ну от реально, загрозливіше..
11.09.2025 13:56 Відповісти
Фрау штазі свого часу все зробила, щоб війна почалась у Європі. Але поки знищують лише нас.
11.09.2025 13:56 Відповісти
ой, як гарно!
бюргери, не спите?
це, схоже на музику гєй параду у берліні?
то, жуйте соплі далі.
за сиренами почуєте вибухи!
11.09.2025 14:05 Відповісти
Пустой зал. Остальные депутаты с народом.
11.09.2025 14:12 Відповісти
Ботікі, ми маємо намагатися, щоб Європа прийшла до нас, а не оцей наш місцевий розгул букету фашистського рашизму і корупції прийшов до Європи.

Припиніть зловтішатися!
11.09.2025 14:13 Відповісти
Німці на чолі Мерцом дуже адекватно реагують на останні, і не тільки, події. Вони аналізують та прораховують наперед події, що буде після Польщі. І допомоги надають українцям багато. Чого тільки наших біженців і "бішенців" кожного примістити.
Те, що ми переживаємо, моя думка, не означає, що повинні бажати того ж сусідам.
Бо не європейці розкрали на хабарі цю УКРАїну, а свої ж тварі. Значить, вина наша. Так як німці та євреї турбуються про своїх людей у цій конченій вороватій країні немає й не буде, і не скоро.
Тому треба починати з себе
11.09.2025 14:26 Відповісти
Кацапе. я "тоже служил в ГСВГ" і авторитетно тобі заявляю "єта БЄДА із-за вас під...сов!!!"
11.09.2025 15:21 Відповісти
Мобильники завепещали. Серен у нас в деревне слышно не было
11.09.2025 15:20 Відповісти
 
 