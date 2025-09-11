Повітряна тривога в Німеччині перервала засідання Бундестагу. ВIДЕО

У Німеччині включили сирени повітряної тривоги – спрацювала система загальнонаціонального оповіщення Warntag.

Навчальна тривога навіть перервала засідання Бундестагу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише видання Фокус, в Німеччині проводиться день національного оповіщення цивільного захисту, під час якої перевіряється робота сирен і мобільних додатків у випадку стихійного лиха, надзвичайного стану чи військових загроз.

По всій країні на вулицях включають сигнал сирени. Крім того, "тривожні" оповіщення місцеві отримують і на мобільні телефони.

