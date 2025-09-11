Воздушная тревога в Германии прервала заседание Бундестага. ВИДЕО

В Германии включили сирены воздушной тревоги - сработала система общенационального оповещения Warntag.

Учебная тревога даже прервала заседание Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание Фокус, в Германии проводится день национального оповещения гражданской защиты, во время которого проверяется работа сирен и мобильных приложений в случае стихийного бедствия, чрезвычайного положения или военных угроз.

По всей стране на улицах включают сигнал сирены. Кроме того, "тревожные" оповещения местные получают и на мобильные телефоны.

