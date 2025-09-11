РУС
Воздушная тревога в Германии прервала заседание Бундестага. ВИДЕО

В Германии включили сирены воздушной тревоги - сработала система общенационального оповещения Warntag.

Учебная тревога даже прервала заседание Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание Фокус, в Германии проводится день национального оповещения гражданской защиты, во время которого проверяется работа сирен и мобильных приложений в случае стихийного бедствия, чрезвычайного положения или военных угроз.

По всей стране на улицах включают сигнал сирены. Кроме того, "тревожные" оповещения местные получают и на мобильные телефоны.

Также читайте: В Германии обещают Путину жесткий ответ за атаку на Польшу: "Россия не готова к дипломатии"

Германия (7263) Бундестаг (229) воздушная тревога (835)
Топ комментарии
+15
Не согласна
Немцы - народ очень прагматичный
Они готовятся заранее к плохому
Это мы - были идиотами
Мы тоже могли ,как немцы - увеличить оборонный бюджет,
Когда Байден сказал - готовьтесь к войне .
Мы тоже могли обучать население - что делать ,когда тревога
Мы как немцы - могли готовить госпитали к приемке раненых гражданских
Увеличить запасы крови
И многое другое - что делают сегодня немцы
Но мы были идиотами
С идиотом во главе....
показать весь комментарий
11.09.2025 14:14 Ответить
+12
Для німців зараз - це своєрідна розвага.
Для українців - повсякденності з безсонними ночами.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:49 Ответить
+12
ми готувалися до шашликів, а зечмо пиляло бабло на асфальті
показать весь комментарий
11.09.2025 14:33 Ответить
Ага! Як заверещали мобілки на роботі!!! Страшне!
показать весь комментарий
11.09.2025 13:48 Ответить
Я занепокоєний.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:49 Ответить
Так, всі українці дуже і дуже занепокоєні
показать весь комментарий
11.09.2025 14:05 Ответить
Не согласна
Немцы - народ очень прагматичный
Они готовятся заранее к плохому
Это мы - были идиотами
Мы тоже могли ,как немцы - увеличить оборонный бюджет,
Когда Байден сказал - готовьтесь к войне .
Мы тоже могли обучать население - что делать ,когда тревога
Мы как немцы - могли готовить госпитали к приемке раненых гражданских
Увеличить запасы крови
И многое другое - что делают сегодня немцы
Но мы были идиотами
С идиотом во главе....
показать весь комментарий
11.09.2025 14:14 Ответить
ми готувалися до шашликів, а зечмо пиляло бабло на асфальті
показать весь комментарий
11.09.2025 14:33 Ответить
Не з ідіотом на чолі, а з ворогом. Проблема, що поміняти ворога на нормального нам не дозволяє "неначасі" Єрмака
показать весь комментарий
11.09.2025 15:54 Ответить
шо? перепив чи шо?
показать весь комментарий
11.09.2025 13:54 Ответить
Це він з Бєлгорода пише
показать весь комментарий
11.09.2025 13:59 Ответить
Шо ти несеш телепню?
показать весь комментарий
11.09.2025 13:58 Ответить
Чому це "из за них"?
Вони винні у тому, що московський фюрер іпанувся і напав на Україну?
показать весь комментарий
11.09.2025 14:15 Ответить
Выпились имб#цил.
Во-первых: такая проверка системы оповещения проходит в Германии каждый год.
Во-вторых: единственным виновником войны является рф (как его власти, так и его население).
В-третьих: никого не интересует, что там у тебя в Белгороде происходит.
P.S. смотрю на цензоре зарегился через три дня от начала войны? Думал, что всё получилось по плану из телевизора?
показать весь комментарий
11.09.2025 14:30 Ответить
мені погано то нехай усім буде погано. це сутність рашистів. ти з бєлгорода чи курська?
показать весь комментарий
11.09.2025 15:52 Ответить
Що занепокоєння ,перестаньте займатися дурницями та гуртуйтеся навколо України Яка одна дає відсіч -кацапам !!!!
показать весь комментарий
11.09.2025 13:51 Ответить
Так би і було, якби не зеленський. Він знищив дипломатію і міжнародну підтримку України за вказівками з кремля.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:07 Ответить
..у нинішньому українсько-совєцькому виконанні тривога звучить, ну от реально, загрозливіше..
показать весь комментарий
11.09.2025 13:56 Ответить
Фрау штазі свого часу все зробила, щоб війна почалась у Європі. Але поки знищують лише нас.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:56 Ответить
ой, як гарно!
бюргери, не спите?
це, схоже на музику гєй параду у берліні?
то, жуйте соплі далі.
за сиренами почуєте вибухи!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:05 Ответить
Проверка системы оповещения о чрезвычайной ситуации проводится в Германии ежегодно во второй четверг сентября около 11:00.
Для слабовидящих повторяю: ежегодно, во второй четверг сентября, около 11:00.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:01 Ответить
Пустой зал. Остальные депутаты с народом.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:12 Ответить
Ботікі, ми маємо намагатися, щоб Європа прийшла до нас, а не оцей наш місцевий розгул букету фашистського рашизму і корупції прийшов до Європи.

Припиніть зловтішатися!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:13 Ответить
Німці на чолі Мерцом дуже адекватно реагують на останні, і не тільки, події. Вони аналізують та прораховують наперед події, що буде після Польщі. І допомоги надають українцям багато. Чого тільки наших біженців і "бішенців" кожного примістити.
Те, що ми переживаємо, моя думка, не означає, що повинні бажати того ж сусідам.
Бо не європейці розкрали на хабарі цю УКРАїну, а свої ж тварі. Значить, вина наша. Так як німці та євреї турбуються про своїх людей у цій конченій вороватій країні немає й не буде, і не скоро.
Тому треба починати з себе
показать весь комментарий
11.09.2025 14:26 Ответить
Кацапе. я "тоже служил в ГСВГ" і авторитетно тобі заявляю "єта БЄДА із-за вас під...сов!!!"
показать весь комментарий
11.09.2025 15:21 Ответить
сколько получал солдат ??? сколько марок получал рядовой за классность ???)))
показать весь комментарий
11.09.2025 15:58 Ответить
Мобильники завепещали. Серен у нас в деревне слышно не было
показать весь комментарий
11.09.2025 15:20 Ответить
мой КОМЕНТАРИЙ удалили , потому что это ПРАВДА !!!)))
показать весь комментарий
11.09.2025 15:59 Ответить
 
 