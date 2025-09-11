Воздушная тревога в Германии прервала заседание Бундестага. ВИДЕО
В Германии включили сирены воздушной тревоги - сработала система общенационального оповещения Warntag.
Учебная тревога даже прервала заседание Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание Фокус, в Германии проводится день национального оповещения гражданской защиты, во время которого проверяется работа сирен и мобильных приложений в случае стихийного бедствия, чрезвычайного положения или военных угроз.
По всей стране на улицах включают сигнал сирены. Кроме того, "тревожные" оповещения местные получают и на мобильные телефоны.
Для українців - повсякденності з безсонними ночами.
Немцы - народ очень прагматичный
Они готовятся заранее к плохому
Это мы - были идиотами
Мы тоже могли ,как немцы - увеличить оборонный бюджет,
Когда Байден сказал - готовьтесь к войне .
Мы тоже могли обучать население - что делать ,когда тревога
Мы как немцы - могли готовить госпитали к приемке раненых гражданских
Увеличить запасы крови
И многое другое - что делают сегодня немцы
Но мы были идиотами
С идиотом во главе....
Вони винні у тому, що московський фюрер іпанувся і напав на Україну?
Во-первых: такая проверка системы оповещения проходит в Германии каждый год.
Во-вторых: единственным виновником войны является рф (как его власти, так и его население).
В-третьих: никого не интересует, что там у тебя в Белгороде происходит.
P.S. смотрю на цензоре зарегился через три дня от начала войны? Думал, что всё получилось по плану из телевизора?
бюргери, не спите?
це, схоже на музику гєй параду у берліні?
то, жуйте соплі далі.
за сиренами почуєте вибухи!
Для слабовидящих повторяю: ежегодно, во второй четверг сентября, около 11:00.
Припиніть зловтішатися!
Те, що ми переживаємо, моя думка, не означає, що повинні бажати того ж сусідам.
Бо не європейці розкрали на хабарі цю УКРАїну, а свої ж тварі. Значить, вина наша. Так як німці та євреї турбуються про своїх людей у цій конченій вороватій країні немає й не буде, і не скоро.
Тому треба починати з себе