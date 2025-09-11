УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11238 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
1 175 0

Окупанти закопали гармату та прикрили гіллям, а ЗСУ перетворили її на брухт. ВIДЕО

Прикордонники Бердянського загону успішно знищили російську гармату Д-30 на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, FPV-дрони виявили замасковану бойову техніку окупантів, яку ті сховали серед дерев, закопали майже до ствола в землю та прикривали засобами радіоелектронної боротьби.

Українські оператори точно навели ударний дрон на ціль. У результаті прицільного скиду ворожа артилерія була повністю знищена, смертоносна техніка перетворилася на брухт, а позиції противника - на згарище.

Також дивіться: Авто і мотоцикли окупантів знищено: прикордонники показали роботу дронів. ВIДЕО

Держприкордонслужба ДПСУ (6399) знищення (8204) техніка (1919) fpv-дрон (203)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 