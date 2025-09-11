Окупанти закопали гармату та прикрили гіллям, а ЗСУ перетворили її на брухт. ВIДЕО

Прикордонники Бердянського загону успішно знищили російську гармату Д-30 на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, FPV-дрони виявили замасковану бойову техніку окупантів, яку ті сховали серед дерев, закопали майже до ствола в землю та прикривали засобами радіоелектронної боротьби.

Українські оператори точно навели ударний дрон на ціль. У результаті прицільного скиду ворожа артилерія була повністю знищена, смертоносна техніка перетворилася на брухт, а позиції противника - на згарище.

