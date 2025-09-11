Оккупанты закопали пушку и прикрыли ветками, а ВСУ превратили ее в металлолом. ВИДЕО

Пограничники Бердянского отряда успешно уничтожили российскую пушку Д-30 на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, FPV-дроны обнаружили замаскированную боевую технику оккупантов, которую те спрятали среди деревьев, закопали почти до ствола в землю и прикрывали средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские операторы точно навели ударный дрон на цель. В результате прицельного сброса вражеская артиллерия была полностью уничтожена, смертоносная техника превратилась в металлолом, а позиции противника - в пепелище.

