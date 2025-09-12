УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11787 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 102 38

Боєприпас із винищувача впав на житловий будинок у Волинській області, - ЗМІ. ВIДЕО

У селі Копилля Волинської області з літака випав боєприпас із українського винищувача. 

Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович в ефірі "Аверс", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на місці працювала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них.

У разі доведення вини у суді санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження до 2 років або обмеження до 5 років, або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.

Джерела телеканалу повідомили, що у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Людей у будинку на той момент не було.

Читайте: Рашисти атакували дронами Волинь: горіло підприємство у Луцькому районі (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

ДБР (3722) Волинська область (908) Луцький район (27) Копилля (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Пілот до підвішування бк не має стосунку, не турбуйтеся.
показати весь коментар
12.09.2025 08:44 Відповісти
+9
Раніше ДБР клістрони вилучали... Тепер заборонять військовим літакам літати?
показати весь коментар
12.09.2025 08:47 Відповісти
+8
Ну давайте ще льотчика посадіть. Їх же у нас неміряно.
показати весь коментар
12.09.2025 08:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну давайте ще льотчика посадіть. Їх же у нас неміряно.
показати весь коментар
12.09.2025 08:42 Відповісти
Пілот до підвішування бк не має стосунку, не турбуйтеся.
показати весь коментар
12.09.2025 08:44 Відповісти
Та там проблема у зношеності вузлів підвіски, скоріш всього... У кацапів подібне - "сплошь и рядом"...
показати весь коментар
12.09.2025 09:10 Відповісти
ну хіба що не підтвердять що він сам кнопочку якусь не ту натис і воно відпало...
показати весь коментар
12.09.2025 10:08 Відповісти
чого там льотчика - треба звільнити командира частини і командуючого ВПС, судити як судять зараз інших військових
показати весь коментар
12.09.2025 09:08 Відповісти
Може технік помстився за бусифікацію?
показати весь коментар
12.09.2025 08:49 Відповісти
"КОРД"- це не мусора !

Основні функції та завдання КОРД

Участь у бойових діях:

Від початку повномасштабного вторгнення КОРД бере активну участь у бойових діях як на лінії зіткнення, так і в тилу, зокрема у ліквідації дронів противника.
Спеціальні операції:
Здійснення операцій з нейтралізації небезпечних злочинців та припинення тяжких злочинів.
Звільнення заручників:

Проведення операцій із визволення людей, яких незаконно утримують.

Силова підтримка:

Надання силової підтримки іншим підрозділам поліції під час слідчих дій та інших заходів.

Антитерористична діяльність:

Участь в антитерористичних операціях під керівництвом Антитерористичного центру СБУ.

Боротьба з організованою злочинністю:

Боротьба з найнебезпечнішими представниками організованої злочинності.

показати весь коментар
12.09.2025 08:57 Відповісти
Сёма Голосеевский Реєстрація: 11.09.2025

Ти вчора зареєструвався на сайті, щоб поливатии всіх брудом !?
Салага....
показати весь коментар
12.09.2025 09:06 Відповісти
Ти позавчора зареєстрований,і шо?
показати весь коментар
12.09.2025 09:08 Відповісти
Він не "салага"... Він - "ГІМНОПЛЮЙ"!
показати весь коментар
12.09.2025 09:12 Відповісти
У скнилівський трагедії льотчики винуваті,а ніяк не Кучма з генералами😭
показати весь коментар
12.09.2025 08:46 Відповісти
Ти впевнений? У трагедії в Скнилові УСІ були винні... Колись говорив з командиром пілотажної групи "Українські соколи", полковником Россошанським, з приводу отих "показух" (задовго до Скниловської трагедії). . Так він мені сказав, що гірших польотів не знає... Бо льотчик змушений летіть на мінімальній швидкості - а при цьому йому дуже важко утримать літак від падіння. Його слова: "Це все одно, що їхать на велосипеді, зі швидкістю півкілометра на годину...". А той екіпаж навіть не тренувався на тому аеродромі... Понадіялися на "авось" усі - від льотчиків, до Кучми...
показати весь коментар
12.09.2025 09:06 Відповісти
А то що літають на старих літаках, які в любий момент можуть розсипатись, то -це як розуміти? Може взагалі не воювати ба всюди хлам! Як кажуть війна спише, а слава Богу, що люди не загинулии.
показати весь коментар
12.09.2025 08:47 Відповісти
Раніше ДБР клістрони вилучали... Тепер заборонять військовим літакам літати?
показати весь коментар
12.09.2025 08:47 Відповісти
Пропоную публічно!!! Якщо "влада z-елених" цього не зробить, хай самі
Волиняни те відзначать й поширять у соцмережах!
показати весь коментар
12.09.2025 09:02 Відповісти
А головою думать - тебе не вчили? Коли до тебе прийдуть "бандюки" - ти не до їх "смотрящого" побіжиш, а до "мусорні"!...
І льотчик тут ні до чого... Хоч-би людей розумних, попитався... ********** підвішує технік-зброяр... Він же й контролює правильність підвіски та її справність...
показати весь коментар
12.09.2025 09:16 Відповісти
Ти - "Дурна, що сало без хліба!". (або кацапська провокаторша). Та "бусифікація" - вимушена дія... Бо люди забули, що крім їх "прав", у Конституції є і "ЇХ ОБОВ"ЯЗКИ". І один з них - захист держави... Бо коли прийдуть кацапи - вони "нянчиться", і вислуховувать твій вереск про "незаконну бусифікацію", не будуть... А прото "зарядять в лоб" твоєму чоловікоі чи сину, прикладом автомата, і поженуть в СВОЮ армію ... Я про це знаю, "з перших рук" - мого сусіда, діда Корнія, у 1944-му, польовий військкомат, так "призивав". А йому тоді, тільки-но 17 виповнилося!... Дійшов до Берліна. Повернувся без шматка черепа...
показати весь коментар
12.09.2025 09:39 Відповісти
А якби там мешкали тракторист Петро і доярка Галина, їхні професії теж вказали б?
показати весь коментар
12.09.2025 08:56 Відповісти
Не згадали б, навіть, про саму подію.
показати весь коментар
12.09.2025 09:02 Відповісти
Ракета з літака "випадково" впала на будинок начальника місцевого підрозділу спецпідрозділу Національної поліції України "Корд"!
Це схоже на такий собі інноваційний, не стандартний підхід
до прибирання плоіціантів!
А що, випадково, і впала!
Звертаймо увагу, вже навіть бойову авіації проти очільників Національної поліції почали застосовувати, ось наслідки загальноукраїнської бусифіації,
і в тому числі на Волині!
показати весь коментар
12.09.2025 09:00 Відповісти
О! Ще одна "прибабахнута", вилізла...
показати весь коментар
12.09.2025 09:17 Відповісти
Це та ж сама. Але не "прибабахнута", а провокаторша.
показати весь коментар
12.09.2025 09:51 Відповісти
Пілот -- снайпер .
показати весь коментар
12.09.2025 09:05 Відповісти
а у нас пілот чіпляє ракету до крила літака ..... техніки з обслуги літака тихо ржуть на краю аєродрома з Вас ....

RESPEKT! Всеукраїнському всезнайке
показати весь коментар
12.09.2025 09:46 Відповісти
І на якому "аеродромі" подібне є? В твоїй голові? Не виключаю - в екстрених випадках екіпаж МОЖЕ надать допомогу, технікам. Наприклад, на "майданчику підскоку", чи при терміновості вильоту... Але це - "виключення з правил". І навіть тоді саме спеціаліст ІАС несе відповідальність за весь процес...
Так що "зубоскалить" не рекомендую, про "всезнайку". Сам, у строкову службу, вчився на "механіка АО" (електрик). Але в полку пройшов підготовку, як "помічник зброяра". І бомби підвішував, і стрічка снарядами, набивать, учився...
показати весь коментар
12.09.2025 10:20 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялись.
яка необхідність літати над населиними пунктами, чи в нас в країні 100% забудова?
показати весь коментар
12.09.2025 09:21 Відповісти
Ти ще у небі вистав знаки дорожнього руху... І світлофори...
показати весь коментар
12.09.2025 10:12 Відповісти
Сімпатічная речниця в ДБР
показати весь коментар
12.09.2025 09:22 Відповісти
Але контора вся гнила. Ганьба всеукраїнська.
показати весь коментар
12.09.2025 09:54 Відповісти
Правильно. пілота посадити, розвідника Червінського посадити. Зате Крупу випустити. Під час війни для України крупа і подібні набагато корисніше. А пілоти та розвідники зовсім не потрібні. У нас їх завались.
показати весь коментар
12.09.2025 09:27 Відповісти
це ж вони над містом літають
а як таке впаде у людному місці
показати весь коментар
12.09.2025 09:29 Відповісти
Треба гальмувати перед лежачим поліціянтім, щоб з підвіскою було усе добре
показати весь коментар
12.09.2025 09:39 Відповісти
Буду реготати, коли ДБР вийде на чергового виробника КАБів з 95 кварталу.
показати весь коментар
12.09.2025 10:15 Відповісти
 
 