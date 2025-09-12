Боєприпас із винищувача впав на житловий будинок у Волинській області, - ЗМІ. ВIДЕО

У селі Копилля Волинської області з літака випав боєприпас із українського винищувача.

Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович в ефірі "Аверс", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на місці працювала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них.

У разі доведення вини у суді санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження до 2 років або обмеження до 5 років, або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.

Джерела телеканалу повідомили, що у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Людей у будинку на той момент не було.

