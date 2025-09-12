Боєприпас із винищувача впав на житловий будинок у Волинській області, - ЗМІ. ВIДЕО
У селі Копилля Волинської області з літака випав боєприпас із українського винищувача.
Про це повідомила речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович в ефірі "Аверс", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, на місці працювала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил польотів або підготовки до них.
У разі доведення вини у суді санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження до 2 років або обмеження до 5 років, або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років.
Джерела телеканалу повідомили, що у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. Людей у будинку на той момент не було.
Основні функції та завдання КОРД
Участь у бойових діях:
Від початку повномасштабного вторгнення КОРД бере активну участь у бойових діях як на лінії зіткнення, так і в тилу, зокрема у ліквідації дронів противника.
Спеціальні операції:
Здійснення операцій з нейтралізації небезпечних злочинців та припинення тяжких злочинів.
Звільнення заручників:
Проведення операцій із визволення людей, яких незаконно утримують.
Силова підтримка:
Надання силової підтримки іншим підрозділам поліції під час слідчих дій та інших заходів.
Антитерористична діяльність:
Участь в антитерористичних операціях під керівництвом Антитерористичного центру СБУ.
Боротьба з організованою злочинністю:
Боротьба з найнебезпечнішими представниками організованої злочинності.
