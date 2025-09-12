Боеприпас с истребителя упал на жилой дом на Волыни, - СМИ. ВИДЕО

В селе Копылье Волынской области из самолета выпал боеприпас с украинского истребителя.

Об этом сообщила пресс-секретарь теруправления ГБР во Львове София Лепех-Давидович в эфире "Аверс", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на месте работала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

В случае доказательства вины в суде санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения до 2 лет или ограничения до 5 лет, или содержание в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Источники телеканала сообщили, что в разрушенном жилом доме живут родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. Людей в доме на тот момент не было.

