Боеприпас с истребителя упал на жилой дом на Волыни, - СМИ. ВИДЕО
В селе Копылье Волынской области из самолета выпал боеприпас с украинского истребителя.
Об этом сообщила пресс-секретарь теруправления ГБР во Львове София Лепех-Давидович в эфире "Аверс", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, на месте работала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
В случае доказательства вины в суде санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения до 2 лет или ограничения до 5 лет, или содержание в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Источники телеканала сообщили, что в разрушенном жилом доме живут родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. Людей в доме на тот момент не было.
Основні функції та завдання КОРД
Участь у бойових діях:
Від початку повномасштабного вторгнення КОРД бере активну участь у бойових діях як на лінії зіткнення, так і в тилу, зокрема у ліквідації дронів противника.
Спеціальні операції:
Здійснення операцій з нейтралізації небезпечних злочинців та припинення тяжких злочинів.
Звільнення заручників:
Проведення операцій із визволення людей, яких незаконно утримують.
Силова підтримка:
Надання силової підтримки іншим підрозділам поліції під час слідчих дій та інших заходів.
Антитерористична діяльність:
Участь в антитерористичних операціях під керівництвом Антитерористичного центру СБУ.
Боротьба з організованою злочинністю:
Боротьба з найнебезпечнішими представниками організованої злочинності.
Ти вчора зареєструвався на сайті, щоб поливатии всіх брудом !?
Салага....
Волиняни те відзначать й поширять у соцмережах!
І льотчик тут ні до чого... Хоч-би людей розумних, попитався... ********** підвішує технік-зброяр... Він же й контролює правильність підвіски та її справність...
Спочатку хай вони з-за кордону повернуться, а потім й прості Українці підтягнуться!
Ти таки кацапська провокаторша...
Це схоже на такий собі інноваційний, не стандартний підхід
до прибирання плоіціантів!
А що, випадково, і впала!
Звертаймо увагу, вже навіть бойову авіації проти очільників Національної поліції почали застосовувати, ось наслідки загальноукраїнської бусифіації,
і в тому числі на Волині!
RESPEKT! Всеукраїнському всезнайке
Так що "зубоскалить" не рекомендую, про "всезнайку". Сам, у строкову службу, вчився на "механіка АО" (електрик). Але в полку пройшов підготовку, як "помічник зброяра". І бомби підвішував, і стрічка снарядами, набивать, учився...
яка необхідність літати над населиними пунктами, чи в нас в країні 100% забудова?
а як таке впаде у людному місці
Виділять з бюджету халабуду в кончі на р.Козинка і матеріальну допомогу (таку як ВПО начисляють). І все за тиждень.