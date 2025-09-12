РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10777 посетителей онлайн
Новости Видео
8 448 50

Боеприпас с истребителя упал на жилой дом на Волыни, - СМИ. ВИДЕО

В селе Копылье Волынской области из самолета выпал боеприпас с украинского истребителя.

Об этом сообщила пресс-секретарь теруправления ГБР во Львове София Лепех-Давидович в эфире "Аверс", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на месте работала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

В случае доказательства вины в суде санкция статьи предусматривает наказание в виде служебного ограничения до 2 лет или ограничения до 5 лет, или содержание в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, или лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Источники телеканала сообщили, что в разрушенном жилом доме живут родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. Людей в доме на тот момент не было.

Читайте: Рашисты атаковали дронами Волынь: горело предприятие в Луцком районе (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

ГБР (3198) Волынская область (1038) Луцкий район (25) Копылье (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Пілот до підвішування бк не має стосунку, не турбуйтеся.
показать весь комментарий
12.09.2025 08:44 Ответить
+16
Ну давайте ще льотчика посадіть. Їх же у нас неміряно.
показать весь комментарий
12.09.2025 08:42 Ответить
+10
Раніше ДБР клістрони вилучали... Тепер заборонять військовим літакам літати?
показать весь комментарий
12.09.2025 08:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну давайте ще льотчика посадіть. Їх же у нас неміряно.
показать весь комментарий
12.09.2025 08:42 Ответить
Пілот до підвішування бк не має стосунку, не турбуйтеся.
показать весь комментарий
12.09.2025 08:44 Ответить
Та там проблема у зношеності вузлів підвіски, скоріш всього... У кацапів подібне - "сплошь и рядом"...
показать весь комментарий
12.09.2025 09:10 Ответить
ну хіба що не підтвердять що він сам кнопочку якусь не ту натис і воно відпало...
показать весь комментарий
12.09.2025 10:08 Ответить
Там, нижче, "ирина ира" уже "надряпала", що у "НИХ", на аеродромі, ракети підвішує ЛЬОТЧИК... А техніки на краю аеродрому, сміються...
показать весь комментарий
12.09.2025 10:26 Ответить
чого там льотчика - треба звільнити командира частини і командуючого ВПС, судити як судять зараз інших військових
показать весь комментарий
12.09.2025 09:08 Ответить
Може технік помстився за бусифікацію?
показать весь комментарий
12.09.2025 08:49 Ответить
Ти,дебіл?
показать весь комментарий
12.09.2025 11:17 Ответить
І дебіли лайкають..
показать весь комментарий
12.09.2025 11:18 Ответить
"КОРД"- це не мусора !

Основні функції та завдання КОРД

Участь у бойових діях:

Від початку повномасштабного вторгнення КОРД бере активну участь у бойових діях як на лінії зіткнення, так і в тилу, зокрема у ліквідації дронів противника.
Спеціальні операції:
Здійснення операцій з нейтралізації небезпечних злочинців та припинення тяжких злочинів.
Звільнення заручників:

Проведення операцій із визволення людей, яких незаконно утримують.

Силова підтримка:

Надання силової підтримки іншим підрозділам поліції під час слідчих дій та інших заходів.

Антитерористична діяльність:

Участь в антитерористичних операціях під керівництвом Антитерористичного центру СБУ.

Боротьба з організованою злочинністю:

Боротьба з найнебезпечнішими представниками організованої злочинності.

показать весь комментарий
12.09.2025 08:57 Ответить
Сёма Голосеевский Реєстрація: 11.09.2025

Ти вчора зареєструвався на сайті, щоб поливатии всіх брудом !?
Салага....
показать весь комментарий
12.09.2025 09:06 Ответить
Ти позавчора зареєстрований,і шо?
показать весь комментарий
12.09.2025 09:08 Ответить
Свинособака..
показать весь комментарий
12.09.2025 11:19 Ответить
Він не "салага"... Він - "ГІМНОПЛЮЙ"!
показать весь комментарий
12.09.2025 09:12 Ответить
У скнилівський трагедії льотчики винуваті,а ніяк не Кучма з генералами😭
показать весь комментарий
12.09.2025 08:46 Ответить
Ти впевнений? У трагедії в Скнилові УСІ були винні... Колись говорив з командиром пілотажної групи "Українські соколи", полковником Россошанським, з приводу отих "показух" (задовго до Скниловської трагедії). . Так він мені сказав, що гірших польотів не знає... Бо льотчик змушений летіть на мінімальній швидкості - а при цьому йому дуже важко утримать літак від падіння. Його слова: "Це все одно, що їхать на велосипеді, зі швидкістю півкілометра на годину...". А той екіпаж навіть не тренувався на тому аеродромі... Понадіялися на "авось" усі - від льотчиків, до Кучми...
показать весь комментарий
12.09.2025 09:06 Ответить
А то що літають на старих літаках, які в любий момент можуть розсипатись, то -це як розуміти? Може взагалі не воювати ба всюди хлам! Як кажуть війна спише, а слава Богу, що люди не загинулии.
показать весь комментарий
12.09.2025 08:47 Ответить
Раніше ДБР клістрони вилучали... Тепер заборонять військовим літакам літати?
показать весь комментарий
12.09.2025 08:47 Ответить
Пропоную публічно!!! Якщо "влада z-елених" цього не зробить, хай самі
Волиняни те відзначать й поширять у соцмережах!
показать весь комментарий
12.09.2025 09:02 Ответить
А головою думать - тебе не вчили? Коли до тебе прийдуть "бандюки" - ти не до їх "смотрящого" побіжиш, а до "мусорні"!...
І льотчик тут ні до чого... Хоч-би людей розумних, попитався... ********** підвішує технік-зброяр... Він же й контролює правильність підвіски та її справність...
показать весь комментарий
12.09.2025 09:16 Ответить
Ти - "Дурна, що сало без хліба!". (або кацапська провокаторша). Та "бусифікація" - вимушена дія... Бо люди забули, що крім їх "прав", у Конституції є і "ЇХ ОБОВ"ЯЗКИ". І один з них - захист держави... Бо коли прийдуть кацапи - вони "нянчиться", і вислуховувать твій вереск про "незаконну бусифікацію", не будуть... А прото "зарядять в лоб" твоєму чоловікоі чи сину, прикладом автомата, і поженуть в СВОЮ армію ... Я про це знаю, "з перших рук" - мого сусіда, діда Корнія, у 1944-му, польовий військкомат, так "призивав". А йому тоді, тільки-но 17 виповнилося!... Дійшов до Берліна. Повернувся без шматка черепа...
показать весь комментарий
12.09.2025 09:39 Ответить
А для учасників Студії "Квартал-95" КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ теж теж інснують, чи вони лише для пересічних Українців, - вмирати за гроші Міндичів, Крупи, корабельних сосен, Кошових, Олен Корнієць та всіх інших слуг "ZE"!?!
Спочатку хай вони з-за кордону повернуться, а потім й прості Українці підтягнуться!
показать весь комментарий
12.09.2025 10:43 Ответить
Типовий наратив кацапського ІПСО - "Хай ідуть воювать "сини Порошенка", Міндичів, Крупи, корабельних сосен, Кошових, Олен Корнієць та всіх інших слуг "ZE" . А потім - "МИ".
Ти таки кацапська провокаторша...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:09 Ответить
Типове ціпсо влади,всі громадяни повинні а чиновники і їх родини ні.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:27 Ответить
А навіщо ти вибирав таку владу, яка привела в країну війну, і при якій чиновники та їх родичі, ухиляються від армії? Бо саме ЗЕ-виборці більше всіх і є "ухилянтами", та "фсьопрапальщиками"...
показать весь комментарий
12.09.2025 11:30 Ответить
А якби там мешкали тракторист Петро і доярка Галина, їхні професії теж вказали б?
показать весь комментарий
12.09.2025 08:56 Ответить
Не згадали б, навіть, про саму подію.
показать весь комментарий
12.09.2025 09:02 Ответить
Ракета з літака "випадково" впала на будинок начальника місцевого підрозділу спецпідрозділу Національної поліції України "Корд"!
Це схоже на такий собі інноваційний, не стандартний підхід
до прибирання плоіціантів!
А що, випадково, і впала!
Звертаймо увагу, вже навіть бойову авіації проти очільників Національної поліції почали застосовувати, ось наслідки загальноукраїнської бусифіації,
і в тому числі на Волині!
показать весь комментарий
12.09.2025 09:00 Ответить
О! Ще одна "прибабахнута", вилізла...
показать весь комментарий
12.09.2025 09:17 Ответить
Це та ж сама. Але не "прибабахнута", а провокаторша.
показать весь комментарий
12.09.2025 09:51 Ответить
Маша! Пачіму нє на родном нарєчіі?
показать весь комментарий
12.09.2025 11:27 Ответить
Пілот -- снайпер .
показать весь комментарий
12.09.2025 09:05 Ответить
а у нас пілот чіпляє ракету до крила літака ..... техніки з обслуги літака тихо ржуть на краю аєродрома з Вас ....

RESPEKT! Всеукраїнському всезнайке
показать весь комментарий
12.09.2025 09:46 Ответить
І на якому "аеродромі" подібне є? В твоїй голові? Не виключаю - в екстрених випадках екіпаж МОЖЕ надать допомогу, технікам. Наприклад, на "майданчику підскоку", чи при терміновості вильоту... Але це - "виключення з правил". І навіть тоді саме спеціаліст ІАС несе відповідальність за весь процес...
Так що "зубоскалить" не рекомендую, про "всезнайку". Сам, у строкову службу, вчився на "механіка АО" (електрик). Але в полку пройшов підготовку, як "помічник зброяра". І бомби підвішував, і стрічка снарядами, набивать, учився...
показать весь комментарий
12.09.2025 10:20 Ответить
Бий своїх, щоб чужі боялись.
яка необхідність літати над населиними пунктами, чи в нас в країні 100% забудова?
показать весь комментарий
12.09.2025 09:21 Ответить
Ти ще у небі вистав знаки дорожнього руху... І світлофори...
показать весь комментарий
12.09.2025 10:12 Ответить
Сімпатічная речниця в ДБР
показать весь комментарий
12.09.2025 09:22 Ответить
Але контора вся гнила. Ганьба всеукраїнська.
показать весь комментарий
12.09.2025 09:54 Ответить
Правильно. пілота посадити, розвідника Червінського посадити. Зате Крупу випустити. Під час війни для України крупа і подібні набагато корисніше. А пілоти та розвідники зовсім не потрібні. У нас їх завались.
показать весь комментарий
12.09.2025 09:27 Ответить
це ж вони над містом літають
а як таке впаде у людному місці
показать весь комментарий
12.09.2025 09:29 Ответить
Та так,за совка у нас військові тільки злітали траєкторією над частиною міста,а тепер курсанти тільки й кружляють на містом,а тепер ще добавились F-ки які ще й ревуть несамовито,добре що напевно без ***********,але ж курсанти і літаки буває падають.
показать весь комментарий
12.09.2025 11:20 Ответить
Треба гальмувати перед лежачим поліціянтім, щоб з підвіскою було усе добре
показать весь комментарий
12.09.2025 09:39 Ответить
Буду реготати, коли ДБР вийде на чергового виробника КАБів з 95 кварталу.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:15 Ответить
Нічо страшного.
Виділять з бюджету халабуду в кончі на р.Козинка і матеріальну допомогу (таку як ВПО начисляють). І все за тиждень.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:27 Ответить
Чому літаки літають над домівками? Іншим маршрутом не можна?
показать весь комментарий
12.09.2025 10:33 Ответить
 
 