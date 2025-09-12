Окупант наступив на міну і йому відірвало ноги: "Одна нога, вот вторая. Жестко разорвало!". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує рештки тіла свого поплічника, щойно ліквідованого вибухом міни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибухом окупанту відірвало ноги.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
По телевізору показали що все є: міни, рови, танки, "Смерчі".
Патрулі з вічарками на дамбі Каховської ГЕС
А насправді - практично ні@я.
Нахіба танкова рота стояла у Залізному Порту?
Ніякої жесті це нормальний стан в якому ви повинні існувати!
виж скот з якого потрібно робити сухий комбікорм для свиней