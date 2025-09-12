УКР
Окупант наступив на міну і йому відірвало ноги: "Одна нога, вот вторая. Жестко разорвало!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує рештки тіла свого поплічника, щойно ліквідованого вибухом міни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибухом окупанту відірвало ноги.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

И сказал Айболит: «Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».
Це відео переконливо доводить,
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
Ну как минимум - не лох.
Як каже Трамп, це була помилка московіта, що ****** послухав!
добре хоч люди не пострадали
Ховрахів напугали, коли нога пролітала повз них, так що екосістема постраждала.
О так В нього тепер нема ані карт, ані ніг
)))))
Ай спасибі айболіт, ай спасибі айбаліт ля-ля-ля.
красіво
Видно, як заздрить московіт, отому орку, що лежить в канаві!!
Тепер буде як пуля - кудись збігати - одна нога тут - друга там
Я так розумію цей побіг свою міну шукати?
Жде - поки дрон прилетить...
Кацапотетріс.
Кацапопазл
Однозначно лайк міні - копита кацапа в одну сторону, трухани в іншу!
Адін вапрос-кто у мальчіка трусікі скізділ?Пачєму хєрой сво лєжит с голой жопой?Туда аднапалчанє вєлосіпєд паркуют?
Ну как минимум - не лох.
Ну, проїхали би вони тралом по Чонгару, далі що? Або пустили би отару таких Іванів. Думаєш, їм шкода кинути пару сотень своїх чмобіків на розмінування території? Треба було не мінувати кордони, а перерити траншеями 4 на 4 м вздовж і впоперек!
Траншею засипати НАБАГАТО простіше ніж розміновувати мінне поле..
Їде трал, а за ним колона рашистів, як на параді. І дійсно, це ж так важко, просто їхати за тралом
Як у наступі на Токмак через лінію суровікіна?
Мінне поле саме по собі нічого не дає! Коли це вже нарешті до вас дійде? До мінного поля ще необхідна потужна артилерія, авіація і дронові війська! У кацапів це все було при нашому штурмі лінії суровікіна! А у нас цього всього не було при штурмі кацапами Чонгару! То до одного місця ваші міни, вони би нічого не вирішили, і навіть на годину не зупинили би кацапській колони!
Та отож і питання - чого не було?
По телевізору показали що все є: міни, рови, танки, "Смерчі".
Патрулі з вічарками на дамбі Каховської ГЕС
А насправді - практично ні@я.
Нахіба танкова рота стояла у Залізному Порту?
Саме так! Україна взагалі не була готова до війни з кацапами.
Яке мінне поле? Розкажи чому мости не підірвали?
Ще один баран. Підрив моста. Поряд з підривом кидається понтонна переправа і поїхали далі. Ще раз повторюю. До мін, до інженерних загороджень, обов'язково потрібні сильні артилеристи, авіація і дронові війська. Без цього всього міни самі по собі нічого не варті.
..відвертий баран ..це ти!!! Ти хоч бачив мости на каховських каналах? Яку переправу ти там кидати хотів..якби ще й наша артилерія з авіацією працювали? Коли наші шваркнули по мосту через Чонгар...кацапсячі по пливунам поруч не змогли навести переправу пантонну... А там Канали ..бетоновані у кутом у 50 градусів і з водою... Міни..це довгогодинне затримання..і можливість нашим бачити..куди підуть кацапи... обходячі поля. Тобі у мозок пантонний міст кинути...щоб логіки і ЗНАННЯ хоч трохи додали! Так твій лідОр разом з розмінуванням скорочував і сили оборони півдня... То хто це робив...щоб ти міг написати..Україна не була готова до війни з кацапами!!! Була б готова... якб ідіоти не вибрали бубочку..яки почав руйнувати і армію і державу. І зараз руйнує.... відкривши кордони для 18-22!!
Дивно що кацап жопу не підібрав. Її ще ж можна використовувати щоб не скучати одному в окопі
Лежала в своїй землі мирна міна,ні блін лазить різний непотріб.
А, можливо, і їх власна... Міна ж не вибирає - хто на неї наступає...
Там, куда ступаєт нага руссссскага салдата, он астайотся лєжать с голай жопай.
Треба було ябать поки теплий
с языка)
Чого друга не забрав? рюськіє сваїх не брасают?
готовий на все, щоб бути окупантом
Чому жесть московити?
Ніякої жесті це нормальний стан в якому ви повинні існувати!
виж скот з якого потрібно робити сухий комбікорм для свиней
"Ножки буша"
рєшился вопрос ногі рускава салдата
25+...
орк , беги домой !!! завтра и тебе так же чикнем !!!(((
Нефуй шастать
Куды побег? От судьбы не убегешь!!!
Ноги моєї в Україні більше не буде))
так ******* что труселя в космос улетели
