Оккупант наступил на мину и ему оторвало ноги: "Одна нога, вот вторая. Жестко разорвало!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает остатки тела своего приспешника, только что ликвидированного взрывом мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывом оккупанту оторвало ноги.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Топ комментарии
+14
И сказал Айболит: «Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».
12.09.2025 11:13 Ответить
+10
Це відео переконливо доводить,
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
12.09.2025 11:22 Ответить
+7
Ну как минимум - не лох.
12.09.2025 11:25 Ответить
Як каже Трамп, це була помилка московіта, що ****** послухав!
12.09.2025 11:13 Ответить
добре хоч люди не пострадали
12.09.2025 11:35 Ответить
Ховрахів напугали, коли нога пролітала повз них, так що екосістема постраждала.
12.09.2025 12:24 Ответить
О так В нього тепер нема ані карт, ані ніг
12.09.2025 11:56 Ответить
)))))
12.09.2025 11:54 Ответить
красіво
12.09.2025 11:15 Ответить
Видно, як заздрить московіт, отому орку, що лежить в канаві!!
12.09.2025 11:15 Ответить
Тепер буде як пуля - кудись збігати - одна нога тут - друга там
12.09.2025 11:16 Ответить
Я так розумію цей побіг свою міну шукати?
12.09.2025 11:18 Ответить
Жде - поки дрон прилетить...
12.09.2025 11:39 Ответить
Кацапотетріс.
12.09.2025 11:18 Ответить
Кацапопазл
12.09.2025 12:16 Ответить
Однозначно лайк міні - копита кацапа в одну сторону, трухани в іншу!
12.09.2025 11:18 Ответить
Адін вапрос-кто у мальчіка трусікі скізділ?Пачєму хєрой сво лєжит с голой жопой?Туда аднапалчанє вєлосіпєд паркуют?
12.09.2025 11:20 Ответить
Ну, проїхали би вони тралом по Чонгару, далі що? Або пустили би отару таких Іванів. Думаєш, їм шкода кинути пару сотень своїх чмобіків на розмінування території? Треба було не мінувати кордони, а перерити траншеями 4 на 4 м вздовж і впоперек!
12.09.2025 11:47 Ответить
Траншею засипати НАБАГАТО простіше ніж розміновувати мінне поле..
12.09.2025 11:55 Ответить
Їде трал, а за ним колона рашистів, як на параді. І дійсно, це ж так важко, просто їхати за тралом
12.09.2025 11:56 Ответить
Як у наступі на Токмак через лінію суровікіна?
12.09.2025 12:03 Ответить
Мінне поле саме по собі нічого не дає! Коли це вже нарешті до вас дійде? До мінного поля ще необхідна потужна артилерія, авіація і дронові війська! У кацапів це все було при нашому штурмі лінії суровікіна! А у нас цього всього не було при штурмі кацапами Чонгару! То до одного місця ваші міни, вони би нічого не вирішили, і навіть на годину не зупинили би кацапській колони!
12.09.2025 12:08 Ответить
Та отож і питання - чого не було?
По телевізору показали що все є: міни, рови, танки, "Смерчі".
Патрулі з вічарками на дамбі Каховської ГЕС
А насправді - практично ні@я.
Нахіба танкова рота стояла у Залізному Порту?
12.09.2025 12:15 Ответить
Саме так! Україна взагалі не була готова до війни з кацапами.
12.09.2025 12:18 Ответить
Яке мінне поле? Розкажи чому мости не підірвали?
12.09.2025 12:22 Ответить
Дивно що кацап жопу не підібрав. Її ще ж можна використовувати щоб не скучати одному в окопі
12.09.2025 11:23 Ответить
Лежала в своїй землі мирна міна,ні блін лазить різний непотріб.
12.09.2025 11:23 Ответить
А, можливо, і їх власна... Міна ж не вибирає - хто на неї наступає...
12.09.2025 11:40 Ответить
Там, куда ступаєт нага руссссскага салдата, он астайотся лєжать с голай жопай.
12.09.2025 11:23 Ответить
Треба було ябать поки теплий
12.09.2025 11:25 Ответить
Чого друга не забрав? рюськіє сваїх не брасают?
12.09.2025 11:27 Ответить
готовий на все, щоб бути окупантом
12.09.2025 11:43 Ответить
Чому жесть московити?
Ніякої жесті це нормальний стан в якому ви повинні існувати!
виж скот з якого потрібно робити сухий комбікорм для свиней
12.09.2025 11:57 Ответить
"Ножки буша"
12.09.2025 12:04 Ответить
рєшился вопрос ногі рускава салдата
12.09.2025 12:09 Ответить
25+...
12.09.2025 12:10 Ответить
орк , беги домой !!! завтра и тебе так же чикнем !!!(((
12.09.2025 12:14 Ответить
Нефуй шастать
12.09.2025 12:25 Ответить
 
 