Оккупант наступил на мину и ему оторвало ноги: "Одна нога, вот вторая. Жестко разорвало!". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает остатки тела своего приспешника, только что ликвидированного взрывом мины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, взрывом оккупанту оторвало ноги.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+14 Ласкавий звір
12.09.2025 11:13
+10 Олександр Дніпро
12.09.2025 11:22
+7 Dmitry Begemotovich
12.09.2025 11:25
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».
що Чонгар розмінував якийсь дурачок.
По телевізору показали що все є: міни, рови, танки, "Смерчі".
Патрулі з вічарками на дамбі Каховської ГЕС
А насправді - практично ні@я.
Нахіба танкова рота стояла у Залізному Порту?
Ніякої жесті це нормальний стан в якому ви повинні існувати!
виж скот з якого потрібно робити сухий комбікорм для свиней