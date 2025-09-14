Українські танкісти показали точне ураження ворожої групи на великій відстані. ВIДЕО
Танкісти 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожу групу на Куп’янському напрямку п’ятьма прицільними пострілами з відстані понад 9 кілометрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бій з окупантами вступив 7-й Корпус швидкого реагування 77-ї ОАеМБр. Четверо російських військових, які намагалися закріпитися поблизу житлового будинку, були ліквідовані завдяки точній роботі екіпажу танка Т-72. Відео операції оприлюднили в соціальних мережах.
