Українські танкісти показали точне ураження ворожої групи на великій відстані. ВIДЕО

Танкісти 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожу групу на Куп’янському напрямку п’ятьма прицільними пострілами з відстані понад 9 кілометрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бій з окупантами вступив 7-й Корпус швидкого реагування 77-ї ОАеМБр. Четверо російських військових, які намагалися закріпитися поблизу житлового будинку, були ліквідовані завдяки точній роботі екіпажу танка Т-72. Відео операції оприлюднили в соціальних мережах.

+1
то, мабуть корейська.....
(сарказм)
14.09.2025 15:12 Відповісти
14.09.2025 15:12 Відповісти
+1
Бо завжди було десь на 3 км максимум. В Леопарда до 5, якщо не помиляюся. А тут якийсь черговий рекорд, або ж друкарська помилка.
14.09.2025 15:17 Відповісти
14.09.2025 15:17 Відповісти
невдало вибраний впн!
вам пшекам, дійсно кінець!
вже, пакуйся, та терміново біжи за віслу!!!!!
14.09.2025 15:10 Відповісти
14.09.2025 15:10 Відповісти
Не панікуй,пристаркуватий гриню,тобі ніхто нічого не винен.Тим більше, свіжа інформація з поля бою становить певну таємницю.
14.09.2025 15:11 Відповісти
14.09.2025 15:11 Відповісти
інформацію з лбз, я знаю безпосередньо!!!!!
бригада збирає на реб!
https://www.instagram.com/taniakrai/
14.09.2025 15:17 Відповісти
14.09.2025 15:17 Відповісти
Вибачте, а з якого часу гармата сімдесятдвійки б'є на 9 км? Якийсь активно-реактивний набій з донним двигуном?
14.09.2025 14:54 Відповісти
14.09.2025 14:54 Відповісти
Молодці , пишаємося вами !
14.09.2025 15:34 Відповісти
14.09.2025 15:34 Відповісти
 
 