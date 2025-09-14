Украинские танкисты показали точное поражение вражеской группы на большом расстоянии. ВИДЕО

Танкисты 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражескую группу на Купянском направлении пятью прицельными выстрелами с расстояния более 9 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в бой с оккупантами вступил 7-й Корпус быстрого реагирования 77-й ОАэМБр. Четверо российских военных, которые пытались закрепиться вблизи жилого дома, были ликвидированы благодаря точной работе экипажа танка Т-72. Видео операции обнародовали в социальных сетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударный беспилотник уничтожил российского военного - оккупант разлетелся на части. ВИДЕО