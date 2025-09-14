РУС
Украинские танкисты показали точное поражение вражеской группы на большом расстоянии. ВИДЕО

Танкисты 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражескую группу на Купянском направлении пятью прицельными выстрелами с расстояния более 9 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в бой с оккупантами вступил 7-й Корпус быстрого реагирования 77-й ОАэМБр. Четверо российских военных, которые пытались закрепиться вблизи жилого дома, были ликвидированы благодаря точной работе экипажа танка Т-72. Видео операции обнародовали в социальных сетях.

+2
Молодці , пишаємося вами !
14.09.2025 15:34 Ответить
+1
+1
невдало вибраний впн!
вам пшекам, дійсно кінець!
вже, пакуйся, та терміново біжи за віслу!!!!!
14.09.2025 15:10 Ответить
Не панікуй,пристаркуватий гриню,тобі ніхто нічого не винен.Тим більше, свіжа інформація з поля бою становить певну таємницю.
14.09.2025 15:11 Ответить
інформацію з лбз, я знаю безпосередньо!!!!!
бригада збирає на реб!
https://www.instagram.com/taniakrai/
14.09.2025 15:17 Ответить
Вибачте, а з якого часу гармата сімдесятдвійки б'є на 9 км? Якийсь активно-реактивний набій з донним двигуном?
14.09.2025 14:54 Ответить
Ну если верить гуглу, то вот: максимальная дальность стрельбы с закрытых огневых позиций (ЗОП) может достигать 8-10 км и более
14.09.2025 16:34 Ответить
Чого саме? Гармати Т-72 ? Яким набоєм?
14.09.2025 16:37 Ответить
Глубже я не копал, если интересно, сами гуглите)
14.09.2025 16:38 Ответить
2А46 для 3ВОФ36.
14.09.2025 16:42 Ответить
Але точність же в такому випадку 0, чи не так? Це ж не гаубиця.
14.09.2025 16:44 Ответить
Помиляєтесь. У Rh 120 L/55 ефективна відстань ураження для БОПС Rheinmetall DM63 APFSDS-T прямим наведення 4000 м. Для керованої протитанкової ракети LAHAT 8000 м. Але у цій війні танки с танками майже не воюють. Арта і дрони їх виносять задовго до зближення на дистанцію зустрічного бою. Деякі випадки таки трапляються. У разі великої недбалості штабного керування з обох сторон.
Для навісної траєкторії ОФС набоями Rheinmetall DM11 відстань не нормується. Але лазерний далекомір, приціл Zeiss PERI-R і СКВ EMES 15 розраховані до 10000 м.
Ло речи. Для гармати 2А46 і ОФС набоїв теж задекларована ефективна дальність вогню 10000 м.
14.09.2025 16:38 Ответить
Дякую, але мені здається що точність навісної стрільби з танкової - безнарізної!!! - гармати на таку відстань буде 0.
14.09.2025 16:42 Ответить
Якби це було так, ніхто би не вкладався в системи наведення, керування огнем та осколково-фугасні набої. Вогонь з закритих позицій танками не дуже приємна але іноді необхідна річь у позиційній війні. Коли великий калібр потрібен, а підігнати значно менш захищену САУ обставини не дозволяють. Танк є танк. Щоб там не казали фанати ракет і дронів.
14.09.2025 16:47 Ответить
Тим більше дякую за роз'яснення. Залишаюся при своїй думці (сподіваюся, тут допускається це): танк не призначений для таких дій, його гармата не має нарізів, влучити на такої відстані можна хіба що випадково, як з Граду, та спрацює лише проти незахищених цілей.
14.09.2025 16:52 Ответить
Ну ясное дело что навесной, и дистанция почти на пределе, поэтому удивляет точность
14.09.2025 16:45 Ответить
