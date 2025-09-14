Украинские танкисты показали точное поражение вражеской группы на большом расстоянии. ВИДЕО
Танкисты 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражескую группу на Купянском направлении пятью прицельными выстрелами с расстояния более 9 километров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в бой с оккупантами вступил 7-й Корпус быстрого реагирования 77-й ОАэМБр. Четверо российских военных, которые пытались закрепиться вблизи жилого дома, были ликвидированы благодаря точной работе экипажа танка Т-72. Видео операции обнародовали в социальных сетях.
вам пшекам, дійсно кінець!
вже, пакуйся, та терміново біжи за віслу!!!!!
бригада збирає на реб!
https://www.instagram.com/taniakrai/
(сарказм)
Для навісної траєкторії ОФС набоями Rheinmetall DM11 відстань не нормується. Але лазерний далекомір, приціл Zeiss PERI-R і СКВ EMES 15 розраховані до 10000 м.
Ло речи. Для гармати 2А46 і ОФС набоїв теж задекларована ефективна дальність вогню 10000 м.