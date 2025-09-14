Дрони "Сталевого Кордону" зірвали штурм росіян на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
FPV-дрони 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" успішно зірвали підготовку противника до штурму на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська накопичували особовий склад та готувались до наступу, однак були вчасно виявлені українською розвідкою, повідомила Держприкордонслужба України у соцмережах.
Дронарі ДПСУ завдали точного удару по скупченню ворога. Унаслідок атаки знищено п’ять окупантів, ворожу антену та укриття. Без зв’язку, живої сили та можливості укритися, ворог був змушений відмовитися від своїх наступальних планів.
