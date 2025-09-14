Дроны "Стальной Границы" сорвали штурм россиян на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
FPV-дроны 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" успешно сорвали подготовку противника к штурму на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска накапливали личный состав и готовились к наступлению, однако были вовремя обнаружены украинской разведкой, сообщила Госпогранслужба Украины в соцсетях.
Операторы дронов ГПСУ нанесли точный удар по скоплению врага. В результате атаки уничтожено пять оккупантов, вражескую антенну и укрытие. Без связи, живой силы и возможности укрыться, враг был вынужден отказаться от своих наступательных планов.
