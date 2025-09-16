Росіянин фільмує могили земляків ліквідованих в Україні: "Погибших - тьма. Когда узнаем их количество - вся страна ужаснется". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує могили ліквідованих в Україні окупантів на кладовищі сорокатисячного міста Миски Кемеровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно величезну кількість захоронень із символікою армії РФ. Автор відео жахається від кількості могил і каже, що це ще не усі знищені його земляки, адже кладовище у місті не одне.

