Росіянин фільмує могили земляків ліквідованих в Україні: "Погибших - тьма. Когда узнаем их количество - вся страна ужаснется". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує могили ліквідованих в Україні окупантів на кладовищі сорокатисячного міста Миски Кемеровської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно величезну кількість захоронень із символікою армії РФ. Автор відео жахається від кількості могил і каже, що це ще не усі знищені його земляки, адже кладовище у місті не одне.
Топ коментарі
+22 Wild MadDog
показати весь коментар16.09.2025 10:28 Відповісти Посилання
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.09.2025 10:34 Відповісти Посилання
+14 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.09.2025 10:41 Відповісти Посилання
на ********** усе ще попереду
Що був - що не було.
Что под берёзами лежат...
...Котят ли русские войны?
Автора відео знайдуть - посадять на пляшку- катуватимуть (як кацапи *******) , "чтоб другім нєпавадна било", й все..... знову "гнойда" верещатимуть.
П. С. ...."що стосується моралі - на русні її просрали.
Кількість вбитих не вражає,
Баби нових наражают".
(з байки діда Стаса "Про білу ладу")
Станом на 01.06. 2025 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 622 706 осіб.
і від себе додам: а там же ж ще є величезна кількість таких, у яких статус "зниклий безвісти", тобто офіційно не похоронений. навряд чи за таких зниклих безвісти виплачують там ті пособія...
Так що зведення українського Генштабу про втрати орків можуть бути ще навіть і занижені, тому що втрати лугагоднців до вересня 22-го року взагалі не рахували (хіба що на місцевому рівні), то вже з вересня 22-го року втрати лугандонців пішли в один список по лінії цапскього ГШ.
Звичайний москальський скотомогильник - їх там багато в **********.