Росіянин фільмує могили земляків ліквідованих в Україні: "Погибших - тьма. Когда узнаем их количество - вся страна ужаснется". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує могили ліквідованих в Україні окупантів на кладовищі сорокатисячного міста Миски Кемеровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно величезну кількість захоронень із символікою армії РФ. Автор відео жахається від кількості могил і каже, що це ще не усі знищені його земляки, адже кладовище у місті не одне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка із Кузбасу бідкається, що невідомі пошкодили на кладовищі могили "героев сво": "Все разбито. Все валяется. Как такое может быть?!". ВIДЕО

+22
ЗСУ дарма хліб не їсть
на ********** усе ще попереду
показати весь коментар
16.09.2025 10:28
+18
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в україну-забагато не буває...
показати весь коментар
16.09.2025 10:34
+14
Щоб вся Сосія була одним суцільним кладовищем
показати весь коментар
16.09.2025 10:41
ЗСУ дарма хліб не їсть
на ********** усе ще попереду
показати весь коментар
16.09.2025 10:28
Відео про найкращих узкіх.
показати весь коментар
16.09.2025 10:28
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в україну-забагато не буває...
показати весь коментар
16.09.2025 10:34
так скрепно - під березками лежать
показати весь коментар
16.09.2025 10:37
Щоб вся Сосія була одним суцільним кладовищем
показати весь коментар
16.09.2025 10:41
А потім щоб прийшли китайці всю ту мусорну свалку розрівняли і вирощували рис
показати весь коментар
16.09.2025 10:45
Ніхто не жахнеться. Утилізували непотріб ординський.
Що був - що не було.
показати весь коментар
16.09.2025 10:43
никто не ужаснеться - вам всем ***** на вас самих
показати весь коментар
16.09.2025 10:46
Та знають вони. Західні лідери весь час говорять їм про мільйони втрат.
показати весь коментар
16.09.2025 10:49
Ужасатися треба було у 2014р. І не тому скільки своїх було вбито. Але ж хіба у цій країні хтось вміє думати, аналізувати?
показати весь коментар
16.09.2025 10:53
це все зрозуміло, але в чому мінус?
показати весь коментар
16.09.2025 10:57
На жаль, країну падалі ніколи це не жахало!!!
показати весь коментар
16.09.2025 10:58
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат...
...Котят ли русские войны?
показати весь коментар
16.09.2025 11:02
Котят ли русские КОТЯТ?
показати весь коментар
16.09.2025 11:46
кацапы это недоразвитое, умственно отсталое стадо, их даже животными нельзя назвать, в любой другой стране, тит вроде ***** отправивший на убой такое количество народа, давно бы висел на фонаре с оторванными яйцами.
показати весь коментар
16.09.2025 11:08
Як же я пишаюся тим, що можу назвати себе частиною величного та незламного українського народу!
показати весь коментар
16.09.2025 11:08
Так вони навіть про 2 свтову правди не знають, а як узнають - замахаються жахатись...
показати весь коментар
16.09.2025 11:21
Не взнають.
Автора відео знайдуть - посадять на пляшку- катуватимуть (як кацапи *******) , "чтоб другім нєпавадна било", й все..... знову "гнойда" верещатимуть.
П. С. ...."що стосується моралі - на русні її просрали.
Кількість вбитих не вражає,
Баби нових наражают".
(з байки діда Стаса "Про білу ладу")
показати весь коментар
16.09.2025 11:26
16.‎09.‎2025

Станом на 01.06. 2025 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 622 706 осіб.

і від себе додам: а там же ж ще є величезна кількість таких, у яких статус "зниклий безвісти", тобто офіційно не похоронений. навряд чи за таких зниклих безвісти виплачують там ті пособія...
Так що зведення українського Генштабу про втрати орків можуть бути ще навіть і занижені, тому що втрати лугагоднців до вересня 22-го року взагалі не рахували (хіба що на місцевому рівні), то вже з вересня 22-го року втрати лугандонців пішли в один список по лінії цапскього ГШ.
показати весь коментар
16.09.2025 11:27
вся ваша паРаша має стати однією могилою
показати весь коментар
16.09.2025 11:29
Загарбницька війна - це дорога в один кінець.
показати весь коментар
16.09.2025 11:46
Агрессорское кладбище💀💀💀💀
показати весь коментар
16.09.2025 11:51
мелочь- але приємно.
показати весь коментар
16.09.2025 11:57
Хороший тільки кожний 200-й русський.
показати весь коментар
16.09.2025 12:41
Нічого особливого.
Звичайний москальський скотомогильник - їх там багато в **********.
показати весь коментар
16.09.2025 12:49
 
 