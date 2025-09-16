Россиянин снимает на видео могилы земляков, ликвидированных в Украине: "Погибших — тьма. Когда узнаем их количество — вся страна ужаснется". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает могилы ликвидированных в Украине оккупантов на кладбище сорокатысячного города Мыски Кемеровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромное количество захоронений с символикой армии РФ. Автор видео ужасается от количества могил и говорит, что это еще не все уничтоженные его земляки, ведь кладбище в городе не одно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка из Кузбасса жалуется, что неизвестные повредили на кладбище могилы "героев сво": "Все разбито. Все валяется. Как такое может быть?!". ВИДЕО