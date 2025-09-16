РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10545 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
4 963 23

Россиянин снимает на видео могилы земляков, ликвидированных в Украине: "Погибших — тьма. Когда узнаем их количество — вся страна ужаснется". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает могилы ликвидированных в Украине оккупантов на кладбище сорокатысячного города Мыски Кемеровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромное количество захоронений с символикой армии РФ. Автор видео ужасается от количества могил и говорит, что это еще не все уничтоженные его земляки, ведь кладбище в городе не одно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка из Кузбасса жалуется, что неизвестные повредили на кладбище могилы "героев сво": "Все разбито. Все валяется. Как такое может быть?!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20543) кладбище (291) россия (97203)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
ЗСУ дарма хліб не їсть
на ********** усе ще попереду
показать весь комментарий
16.09.2025 10:28 Ответить
+13
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в україну-забагато не буває...
показать весь комментарий
16.09.2025 10:34 Ответить
+12
Відео про найкращих узкіх.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ дарма хліб не їсть
на ********** усе ще попереду
показать весь комментарий
16.09.2025 10:28 Ответить
Відео про найкращих узкіх.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:28 Ответить
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в україну-забагато не буває...
показать весь комментарий
16.09.2025 10:34 Ответить
так скрепно - під березками лежать
показать весь комментарий
16.09.2025 10:37 Ответить
Щоб вся Сосія була одним суцільним кладовищем
показать весь комментарий
16.09.2025 10:41 Ответить
А потім щоб прийшли китайці всю ту мусорну свалку розрівняли і вирощували рис
показать весь комментарий
16.09.2025 10:45 Ответить
Ніхто не жахнеться. Утилізували непотріб ординський.
Що був - що не було.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:43 Ответить
никто не ужаснеться - вам всем ***** на вас самих
показать весь комментарий
16.09.2025 10:46 Ответить
Та знають вони. Західні лідери весь час говорять їм про мільйони втрат.
показать весь комментарий
16.09.2025 10:49 Ответить
Ужасатися треба було у 2014р. І не тому скільки своїх було вбито. Але ж хіба у цій країні хтось вміє думати, аналізувати?
показать весь комментарий
16.09.2025 10:53 Ответить
це все зрозуміло, але в чому мінус?
показать весь комментарий
16.09.2025 10:57 Ответить
На жаль, країну падалі ніколи це не жахало!!!
показать весь комментарий
16.09.2025 10:58 Ответить
Спросите вы у тех солдат,
Что под берёзами лежат...
...Котят ли русские войны?
показать весь комментарий
16.09.2025 11:02 Ответить
Котят ли русские КОТЯТ?
показать весь комментарий
16.09.2025 11:46 Ответить
кацапы это недоразвитое, умственно отсталое стадо, их даже животными нельзя назвать, в любой другой стране, тит вроде ***** отправивший на убой такое количество народа, давно бы висел на фонаре с оторванными яйцами.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:08 Ответить
Як же я пишаюся тим, що можу назвати себе частиною величного та незламного українського народу!
показать весь комментарий
16.09.2025 11:08 Ответить
Так вони навіть про 2 свтову правди не знають, а як узнають - замахаються жахатись...
показать весь комментарий
16.09.2025 11:21 Ответить
Не взнають.
Автора відео знайдуть - посадять на пляшку- катуватимуть (як кацапи *******) , "чтоб другім нєпавадна било", й все..... знову "гнойда" верещатимуть.
П. С. ...."що стосується моралі - на русні її просрали.
Кількість вбитих не вражає,
Баби нових наражают".
(з байки діда Стаса "Про білу ладу")
показать весь комментарий
16.09.2025 11:26 Ответить
16.‎09.‎2025

Станом на 01.06. 2025 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 622 706 осіб.

і від себе додам: а там же ж ще є величезна кількість таких, у яких статус "зниклий безвісти", тобто офіційно не похоронений. навряд чи за таких зниклих безвісти виплачують там ті пособія...
Так що зведення українського Генштабу про втрати орків можуть бути ще навіть і занижені, тому що втрати лугагоднців до вересня 22-го року взагалі не рахували (хіба що на місцевому рівні), то вже з вересня 22-го року втрати лугандонців пішли в один список по лінії цапскього ГШ.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:27 Ответить
вся ваша паРаша має стати однією могилою
показать весь комментарий
16.09.2025 11:29 Ответить
Загарбницька війна - це дорога в один кінець.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:46 Ответить
Агрессорское кладбище💀💀💀💀
показать весь комментарий
16.09.2025 11:51 Ответить
мелочь- але приємно.
показать весь комментарий
16.09.2025 11:57 Ответить
 
 