Россиянин снимает на видео могилы земляков, ликвидированных в Украине: "Погибших — тьма. Когда узнаем их количество — вся страна ужаснется". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снимает могилы ликвидированных в Украине оккупантов на кладбище сорокатысячного города Мыски Кемеровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромное количество захоронений с символикой армии РФ. Автор видео ужасается от количества могил и говорит, что это еще не все уничтоженные его земляки, ведь кладбище в городе не одно.
на ********** усе ще попереду
Що був - що не було.
Что под берёзами лежат...
...Котят ли русские войны?
Автора відео знайдуть - посадять на пляшку- катуватимуть (як кацапи *******) , "чтоб другім нєпавадна било", й все..... знову "гнойда" верещатимуть.
П. С. ...."що стосується моралі - на русні її просрали.
Кількість вбитих не вражає,
Баби нових наражают".
(з байки діда Стаса "Про білу ладу")
Станом на 01.06. 2025 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону РФ № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 622 706 осіб.
і від себе додам: а там же ж ще є величезна кількість таких, у яких статус "зниклий безвісти", тобто офіційно не похоронений. навряд чи за таких зниклих безвісти виплачують там ті пособія...
Так що зведення українського Генштабу про втрати орків можуть бути ще навіть і занижені, тому що втрати лугагоднців до вересня 22-го року взагалі не рахували (хіба що на місцевому рівні), то вже з вересня 22-го року втрати лугандонців пішли в один список по лінії цапскього ГШ.