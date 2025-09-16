УКР
Історія загиблого гвардійця Антона Войтенка: був одним з тих, хто у 2022 році зупинив бомбардування Харкова. ВIДЕО

Антон Войтенко був одним із тих, хто у березні 2022 року збили російський Су-34 над Харковом, після чого російські літаки перестали залітати у місто. Нацгвардієць брав участь у АТО, служив у бригаді "Спартан" Нацгвардії та в підрозділі "Солідарність" ГУР, захищав небо над Харківщиною, Донеччиною та Запоріжжям. 14 серпня 2025 року боєць загинув під час бойового виїзду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про військовий шлях Антона Войтенка, його мрії та кількість знищених російських повітряних цілей розповіли Суспільне Харків рідні та побратим військовослужбовця.

