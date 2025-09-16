РУС
История погибшего гвардейца Антона Войтенко: был одним из тех, кто в 2022 году остановил бомбардировки Харькова. ВИДЕО

Антон Войтенко был одним из тех, кто в марте 2022 года сбил российский Су-34 над Харьковом, после чего российские самолеты перестали залетать в город. Нацгвардеец участвовал в АТО, служил в бригаде "Спартан" Нацгвардии и в подразделении "Солидарность" ГУР, защищал небо над Харьковщиной, Донецкой областью и Запорожьем. 14 августа 2025 года боец погиб во время боевого выезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о военном пути Антона Войтенко, его мечтах и количестве уничтоженных российских воздушных целей рассказали Суспільне Харків родные и побратим военнослужащего.

самолет (3684) Харьков (7741) Национальная гвардия (2229) Харьковская область (1588) Харьковский район (540)
Подяка та шана герою - воїну! Вічна пам"ять! Дякуємо за безцінні розповіді ! Немає слів, лиш сльози, як можна виказати поспівчувати татові -воїну виростившого ТАКИХ СИНІВ!!!
16.09.2025 15:38 Ответить
Свята Вічна Пам'ять
16.09.2025 16:02 Ответить
 
 