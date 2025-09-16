История погибшего гвардейца Антона Войтенко: был одним из тех, кто в 2022 году остановил бомбардировки Харькова. ВИДЕО

Антон Войтенко был одним из тех, кто в марте 2022 года сбил российский Су-34 над Харьковом, после чего российские самолеты перестали залетать в город. Нацгвардеец участвовал в АТО, служил в бригаде "Спартан" Нацгвардии и в подразделении "Солидарность" ГУР, защищал небо над Харьковщиной, Донецкой областью и Запорожьем. 14 августа 2025 года боец погиб во время боевого выезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о военном пути Антона Войтенко, его мечтах и количестве уничтоженных российских воздушных целей рассказали Суспільне Харків родные и побратим военнослужащего.

