История погибшего гвардейца Антона Войтенко: был одним из тех, кто в 2022 году остановил бомбардировки Харькова. ВИДЕО
Антон Войтенко был одним из тех, кто в марте 2022 года сбил российский Су-34 над Харьковом, после чего российские самолеты перестали залетать в город. Нацгвардеец участвовал в АТО, служил в бригаде "Спартан" Нацгвардии и в подразделении "Солидарность" ГУР, защищал небо над Харьковщиной, Донецкой областью и Запорожьем. 14 августа 2025 года боец погиб во время боевого выезда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о военном пути Антона Войтенко, его мечтах и количестве уничтоженных российских воздушных целей рассказали Суспільне Харків родные и побратим военнослужащего.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наталия Гончар
показать весь комментарий16.09.2025 15:38 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Az AZLK
показать весь комментарий16.09.2025 16:02 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль