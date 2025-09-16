ЗСУ ліквідували двох військових РФ на мопеді - рештки окупантів палали на дорозі. ВIДЕО
Оператори ударних безпілотників підрозділу "Wild Division" 82-ї окремої Буковинської десантно-штурмової бригади продовжують успішно знищувати російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двох окупантів було помічено під час пересування по дорозі на мопеді. Російські "байкери" не підозрювали, що за ними вже стежить український FPV-дрон.
Безпілотник точно влучив у спину загарбникам, внаслідок чого мопед разом із окупантами розлетівся на частини. Рештки російських військових ще довго горіли на українській землі. Відео знищення ворога оприлюднив у соцмережах підрозділ "Wild Division" 82-ї ОДШБр.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар16.09.2025 18:31 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Alex Zverev #512929
показати весь коментар16.09.2025 18:35 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.09.2025 18:37 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар16.09.2025 18:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар16.09.2025 19:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль