ЗСУ ліквідували двох військових РФ на мопеді - рештки окупантів палали на дорозі. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників підрозділу "Wild Division" 82-ї окремої Буковинської десантно-штурмової бригади продовжують успішно знищувати російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двох окупантів було помічено під час пересування по дорозі на мопеді. Російські "байкери" не підозрювали, що за ними вже стежить український FPV-дрон.

Безпілотник точно влучив у спину загарбникам, внаслідок чого мопед разом із окупантами розлетівся на частини. Рештки російських військових ще довго горіли на українській землі. Відео знищення ворога оприлюднив у соцмережах підрозділ "Wild Division" 82-ї ОДШБр.

