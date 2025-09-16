УКР
ЗСУ ліквідували двох військових РФ на мопеді - рештки окупантів палали на дорозі. ВIДЕО

Оператори ударних безпілотників підрозділу "Wild Division" 82-ї окремої Буковинської десантно-штурмової бригади продовжують успішно знищувати російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двох окупантів було помічено під час пересування по дорозі на мопеді. Російські "байкери" не підозрювали, що за ними вже стежить український FPV-дрон.

Безпілотник точно влучив у спину загарбникам, внаслідок чого мопед разом із окупантами розлетівся на частини. Рештки російських військових ще довго горіли на українській землі. Відео знищення ворога оприлюднив у соцмережах підрозділ "Wild Division" 82-ї ОДШБр.

армія рф (18717) знищення (8243) fpv-дрон (209) 82 окрема десантно-штурмова бригада (72)
картина м'ясом
16.09.2025 18:31 Відповісти
Добре палають!
16.09.2025 18:35 Відповісти
А город, падумал, ученія у орків???
16.09.2025 18:37 Відповісти
Святе Письмо "Wild Division" - "І їхали двоє військових РФ на мопеді, і ЗСУ ліквідували їх, і рештки окупантів палали на дорозі."
16.09.2025 18:55 Відповісти
Яка краса!!!
16.09.2025 19:05 Відповісти
 
 