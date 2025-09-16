ВСУ ликвидировали двух военных РФ на мопеде - останки оккупантов горели на дороге. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников подразделения "Wild Division" 82-й отдельной Буковинской десантно-штурмовой бригады продолжают успешно уничтожать российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов были замечены во время передвижения по дороге на мопеде. Российские "байкеры" не подозревали, что за ними уже следит украинский FPV-дрон.

Беспилотник точно попал в спину захватчикам, вследствие чего мопед вместе с оккупантами разлетелся на части. Остатки российских военных еще долго горели на украинской земле. Видео уничтожения врага обнародовало в соцсетях подразделение "Wild Division" 82-й ОДШБр.

