ВСУ ликвидировали двух военных РФ на мопеде - останки оккупантов горели на дороге. ВИДЕО

Операторы ударных беспилотников подразделения "Wild Division" 82-й отдельной Буковинской десантно-штурмовой бригады продолжают успешно уничтожать российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов были замечены во время передвижения по дороге на мопеде. Российские "байкеры" не подозревали, что за ними уже следит украинский FPV-дрон.

Беспилотник точно попал в спину захватчикам, вследствие чего мопед вместе с оккупантами разлетелся на части. Остатки российских военных еще долго горели на украинской земле. Видео уничтожения врага обнародовало в соцсетях подразделение "Wild Division" 82-й ОДШБр.

Также смотрите: Дроны 82-й ОДШБр уничтожили позиции оккупантов в лесополосе: четыре сброса - и техники нет. ВИДЕО

картина м'ясом
16.09.2025 18:31 Ответить
Добре палають!
16.09.2025 18:35 Ответить
А город, падумал, ученія у орків???
16.09.2025 18:37 Ответить
Святе Письмо "Wild Division" - "І їхали двоє військових РФ на мопеді, і ЗСУ ліквідували їх, і рештки окупантів палали на дорозі."
16.09.2025 18:55 Ответить
Яка краса!!!
16.09.2025 19:05 Ответить
Піду затанцюю зараз від щастя, чергове веселе відео
16.09.2025 19:37 Ответить
..добряче про-боярен1, не гаснуть))
16.09.2025 20:34 Ответить
 
 