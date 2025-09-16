ВСУ ликвидировали двух военных РФ на мопеде - останки оккупантов горели на дороге. ВИДЕО
Операторы ударных беспилотников подразделения "Wild Division" 82-й отдельной Буковинской десантно-штурмовой бригады продолжают успешно уничтожать российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое оккупантов были замечены во время передвижения по дороге на мопеде. Российские "байкеры" не подозревали, что за ними уже следит украинский FPV-дрон.
Беспилотник точно попал в спину захватчикам, вследствие чего мопед вместе с оккупантами разлетелся на части. Остатки российских военных еще долго горели на украинской земле. Видео уничтожения врага обнародовало в соцсетях подразделение "Wild Division" 82-й ОДШБр.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий16.09.2025 18:31 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Alex Zverev #512929
показать весь комментарий16.09.2025 18:35 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий16.09.2025 18:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
віктор федорович #394174
показать весь комментарий16.09.2025 18:55 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий16.09.2025 19:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Дмитро Михайловський
показать весь комментарий16.09.2025 19:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
stranger stranger
показать весь комментарий16.09.2025 20:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль