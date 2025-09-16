Десантники 46 ОАеМБр рятували цивільних на Донеччині під ударами FPV-дронів. ВIДЕО

Військовослужбовці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади оприлюднили кадри порятунку цивільних мешканців із селища Олексіївка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, події відбувалися ще у травні - про це йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі бригади. За словами військових, операція проходила в надзвичайно складних умовах: російські війська активно застосовували FPV-дрони, намагаючись вразити транспорт.

На оприлюднених кадрах видно, як один із автомобілів потрапив під удар, інші рухались під постійною загрозою повторних атак. Попри небезпеку, десантники виконали завдання та вивезли цивільних у безпечне місце.

У 46 ОАеМБр наголосили, що цивільному населенню, яке перебуває в прифронтових регіонах, слід не зволікати з виїздом у разі офіційних закликів щодо евакуації та виконувати вказівки органів місцевої влади, ДСНС і Національної поліції України.

